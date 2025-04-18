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أحمد جودة - القاهرة - ضبط مخالفات خطيرة داخل "بـ لبن".. وصحة المواطنين في خطر

"بـ لبن" في قبضة الرقابة.. إغلاق الفروع بعد تجاوزات تهدد صحة المواطنين.. في خطوة رقابية صارمة، أعلنت الجهات المختصة في مصر عن تنفيذ حملة تفتيش موسعة على عدد من فروع سلسلة محلات "بـ لبن"، أسفرت عن إصدار قرارات إغلاق إداري لعدة فروع، بعد رصد مخالفات صحية جسيمة تهدد صحة وسلامة المواطنين.

تجاوزات صحية ومكونات منتهية

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن فرق التفتيش التابعة لوزارة الصحة بالتعاون مع الأجهزة المحلية، داهمت عدة فروع تابعة لـ "بـ لبن" في مناطق متفرقة، وتم ضبط مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى استخدام خامات مجهولة المصدر وسوء تخزين للمنتجات.

كما تبين أن بعض الفروع كانت تعمل دون تراخيص رسمية، في مخالفة صريحة لقوانين التراخيص والنشاط التجاري، فضلًا عن عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية الخاصة بنظافة المعدات وأماكن التحضير.

وزارة الصحة: لا تهاون مع المخالفين

وأكد مصدر مسؤول بوزارة الصحة أن هذه الحملة تأتي في إطار توجيهات مشددة من الوزارة للرقابة على سلاسل المطاعم والكافيهات التي تشهد إقبالًا كبيرًا من الشباب والمواطنين، مؤكدًا أن الوزارة لن تتهاون مع أي منشأة تعرض حياة المستهلكين للخطر.

وأضاف المصدر أن جميع العينات المضبوطة تم إرسالها للمعامل المركزية لتحليلها، على أن يتم إعلان نتائج الفحوصات خلال الأيام القادمة، والتي ستحدد بشكل نهائي مصير فروع "بـ لبن".

تفاعل واسع على مواقع التواصل

أثار قرار الإغلاق موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء ما بين داعم للقرارات الرقابية باعتبارها حماية للمواطن، وبين من يرى أن الأمر قد يكون مبالغًا فيه أو نتيجة منافسة تجارية شرسة في سوق الحلويات والمشروبات.

سلسلة محلات "بـ لبن" كانت قد حققت انتشارًا واسعًا مؤخرًا، بفضل تقديمها منتجات حلويات ومشروبات بطابع شبابي مبتكر، ما جعلها تحظى بجمهور كبير خصوصًا بين فئة الشباب.

حملات تفتيش مستمرة

وفي السياق ذاته، أكدت الوزارة استمرار الحملات التفتيشية على جميع سلاسل الطعام والمشروبات في مختلف المحافظات، مع التشديد على الالتزام التام بالإجراءات الصحية وتطبيق معايير الجودة، حفاظًا على سلامة المواطنين ومنع تكرار هذه الوقائع.