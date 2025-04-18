وسام أبو علي: الأهلي قادر على تخطي عقبة صن داونز بنصف نهائي أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 18 أبريل 2025 05:26 مساءً - أكد وسام أبو علي مهاجم الأهلي أن فريقه جاهز لمواجة صن داونز غداً في دوري أبطال أفريقيا، موضحا أن اللقاء سيكون صعبا وقويا لأن المنافس يمتلك عناصر قوية بجانب عاملي الأرض والجمهور.

ويلتقى الأهلى مع صن داونز فى الثالثة عصر غد السبت، بتوقيت القاهرة، على ملعب لوفتوس بمدينة بريتوريا، فى ذهاب نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا على أن تقام مباراة الإياب بالقاهرة الجمعة المقبل.

وأضاف وسام أبو علي، فى تصريحات صحفية، جميع لاعبي الفريق جاهزون لخوض مباراة الغد، وهناك أحاديث مُستمرة داخل غرفة الملابس بشأن ضرورة تحقيق أقصى جهود أمام صن داونز من أجل تحقيق نتيجة جيدة تُسهّل مهمة الفريق في مباراة العودة الجمعة المقبل بالقاهرة.

وواصل وسام أبو علي، لدينا من الخبرات والإمكانيات الفنية والحماس ما يؤهلنا لتخطي عقبة صن داونز والصعود لنهائي دوري أبطال أفريقيا، مُشيراً إلى أن التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا طموح جميع لاعبي الفريق لإسعاد جماهيرهم.

على صعيد متصل، عُقد صباح اليوم، الجمعة، بأحد فنادق مدينة بريتوريا فى جنوب أفريقيا، الاجتماع الفنى لمباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقى، لمناقشة الترتيبات الخاصة بمباراة الفريقين والتى تقام غدا السبت فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

تم الاتفاق خلال الاجتماع على أن يرتدى الأهلى زيه التقليدى المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، ويرتدى حارس المرمى طاقما من اللون الأزرق بالكامل، فيما يرتدى فريق صن داونز زيه المكون من القميص الأصفر والشورت الأزرق والشراب الأبيض، ويرتدى حارس مرماه طاقما باللون البنفسجي، بالكامل.

وناقش الاجتماع مواعيد وصول الفريقين إلى أرض الملعب، وانطلاق عمليات الإحماء، والاتفاق على كافة الأمور التنظيمية الخاصة باللقاء.