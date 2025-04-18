نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السكة الحديد تكشف حقيقة نشوب حريق بقطار درجة ثالثة تهوية (روسي) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن عدم صحة ما تم نشره على بعض صفحات السوشيال ميديا ( فيس بوك) بخصوص وجود حريق في أحد قطارات التهوية الديناميكية على مستوى الشبكة وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه الصفحات.

وتؤكد الهيئة أن كافة القطارات على الشبكة تعمل بصورة منتظمة.

وتناشد الهيئة القومية لسكك حديد مصر السادة جمهور الركاب بأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الإنسياق وراء الشائعات.