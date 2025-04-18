السكة الحديد تنفي حريق قطار.. وتؤكد: كافة القطارات على الشبكة تعمل بصورة منتظمة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 18 أبريل 2025 04:30 مساءً - أكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن عدم صحة ما تم نشره علي بعض صفحات السوشيال ميديا "فيس بوك"، بخصوص وجود حريق في أحد قطارات التهوية الديناميكية علي مستوي الشبكة، وقالت إنه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال هذه الصفحات.

وانتشرت على بعض صفحات السوشيال ميديا شائعة بوجود حريق بقطار درجة ثالثة تهويه "روسي".

وشددت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، على أن كافة القطارات على الشبكة تعمل بصورة منتظمة، وناشدت جمهور الركاب بأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الإنسياق وراء الشائعات.