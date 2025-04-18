كولر يحفز لأعبيه لمواجهة "شبح الخماسية" أمام صن داونز

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 18 أبريل 2025 04:30 مساءً - يحرص الجهاز الفنى للنادى الأهلى، بقيادة السويسري مارسيل كولر، على عقد جلسات منفردة مع لاعبيه لتحفيزهم على تخطي عقبة صن داونز بطل جنوب أفريقيا ونسيان مباراتى الخماسية.

ويضع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الاهلى الرتوش الأخيرة على خطة فريقه لمواجهة صن داونز ، المقرر لها الثالثة عصر غدٍ السبت على ملعب «لوفتوس فيرسفيلد»، فى مدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية أمام مضيفه صن داونز، خاصة أنه يحمل ذكريات سيئة أمام هذا الفريق بالخسارة مرتين أمامه بخماسية في جنوب أفريقيا.

ويكثف لاعبو الأهلى جلساتهم التحفيزية بقيادة محمد الشناوى، وذلك من أجل حث زملائهم على بذل أقصى مجهود للفوز بمباراة صن داونز ضمن خطة التتويج باللقب القارى للموسم الثالث على التوالى.

ويحرص ثلاثى الأهلى "محمد الشناوى وعمرو السولية ورامى ربيعة" على تكثيف جلساتهم مع اللاعبين بشكل جماعى، لتحفيزهم بضرورة الخروج بنتيجة إيجايبة من معقل صن داونز .

الشناوى وربيعة والسولية تحدثوا مع زملائهم فى الفريق، مطالبين الجميع بالتركيز فى الملعب طوال الـ90 دقيقة، بعيداً عن مشاركة أى منهم أو جلوسه على دكة البدلاء والأهم مصلحة الفريق لضمان تحقيق الفوز على صن داونز قبل موقعة الإياب بالقاهرة.

ويخوض المارد الأحمر مرانه الأخير على ملعب المباراة في نفس توقيت اللقاء، ويعقد كولر إجتماعاً مع لاعبى فريقه لشرح جوانب القوة والضعف في صفوف صن داونز ليشدد على ضرورة الفوز بالمباراة قبل خوض لقاء الإياب فى السابعة مساء الجمعة 25 أبريل الجاري على ستاد القاهرة الدولى بحضور جماهيري بالسعة الكاملة.

وحرص مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على منح لاعبيه تعليمات خاصة من أجل تنفيذها في مباراتهم أمام صن داونز الجنوب إفريقي غدا السبت في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، تساعد الفريق الأحمر على تحقيق نتيجة إيجابية في موقعة الذهاب ببريتوريا قبل خوض لقاء الإياب في القاهرة.

وطالب كولر مهاجمي الأهلي بضرورة نقل الكرة للأمام بسرعة واستغلال اندفاع لاعبي صن داونز الهجومي، في تشكيل هجوم مرتد ومباغت على دفاع الفريق الجنوب إفريقي على أمل تسجيل هدف أو أكثر خارج الديار، يسهل من مهمته في خطف بطاقة الصعود إلى نهائي دوري الأبطال.

كما طالبهم بالالتزام بأداء الأدوار الدفاعية ومعاونة الظهيرين، في ظل الضغط المتوقع من لاعبي الفريق ، واستغلال الفرص أمام مرمى صن داونز، لاسيما وأن الفريق لن تتاح له فرصاً كثيرة.