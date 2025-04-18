من يحمل شارة قيادة الأهلي بكأس العالم للأندية 2025؟

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 18 أبريل 2025 03:32 مساءً - انطلق العد التنازلي لمشاركة الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي فى بطولة كأس العالم للأندية 2025 التي تقام بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 14 يونيو – 13 يوليو المقبلين.

الأهلي يشارك في كأس العالم للأندية 2025

كأس العالم للأندية 2025 هي النسخة الأولى من البطولة التي تقام بشكلها الجديد، وستقام البطولة بالولايات المتحدة فى الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو 2025، بمشاركة 32 فريقا من الاتحادات القارية الستة.

وتجدر الإشارة إلى أن الأهلي سيكون طرفاً فى مباراة الافتتاح، حيث يلتقي مع إنتر ميامي الأمريكي، ممثل الدولة المضيفة، يوم 15 يونيو بتوقيت القاهرة على ملعب "هارد روك".

في السياق ذاته، أوضح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن الفريق الفائز بلقب البطولة سيحصل على مكافأة مالية قدرها 125 مليون دولار.

وسيحصل الفريق على 2 مليون دولار مقابل كلّ فوز في دور المجموعات، ومليون دولار مقابل كل تعادل، بينما يحصل كل فريق في ثمن النهائي على 7.5 مليون دولار، كما سيحصل كلّ فريق في ربع النهائي على 13.125 مليون دولار، فيما يحصل كل فريق في نصف النهائي على 21.0 مليون دولار، كما سيحصل كل فريق في النهائي على 30 مليون دولار، والبطل سيحصل على 40 مليون دولار.

ومن المنتظر أن يخوض النادي الأهلي منافسات بطولة كأس العالم للأندية بتشكيلة مدججة بالنجوم بعد التعاقد مع محمود تريزيجيه لاعب منتخب مصر، وحمدي فتحي لاعب الوكرة القطري على سبيل الإعارة بجانب الحارس محمد الشناوي والمهاجم الفلسطيني وسام أبوعلي والمغربي أشرف بنشرقي.

ويتساءل عشاق النادي الأهلي عن هوية اللاعب الذي سيرتدي شارة قيادة الفريق خلال مباريات بطولة كأس العالم للأندية بعد التعاقد مع محمود تريزيجيه، حيث ستلعب "الأقدمية" دورًا حاسمًا فى تحديد هوية "كابتن الأهلي" فى المونديال.

ولعب محمد الشناوي أول مباراة بقميص الأهلي ضد إنبي في السادس من مايو 2008 ضمن منافسات الجولة الـ27 من عمر مسابقة الدوري المصري، والتي انتهت بفوز إنبي بثلاثية نظيفة، وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت" العالمي.

أما محمود تريزيجيه فشارك لأول مرة مع الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي في الفوز الذي تحقق على الزمالك بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما 22 يوليو 2012، ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وبالتالي سيحتفظ الحارس محمد الشناوي بشارة قيادة الأهلي خلال الفترة القادمة حتى بعد التعاقد مع محمود تريزيجيه طبقًا لمبدأ "الأقدمية".