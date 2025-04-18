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غدا.. رئيس الوزراء يتفقد عدد من المصانع بمدينة العاشر من رمضان

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غدا.. رئيس الوزراء يتفقد عدد من المصانع بمدينة العاشر من رمضان

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 18 أبريل 2025 02:34 مساءً - يتفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، غدا، السبت، عدد من المصانع بمدينة العاشر من رمضان، يرافقه عدد من الوزراء.

 

وكان رئيس الوزراء قد أعلن البدء في تفعيل المرحلة الأولى من مبادرة "30 مليار جنيه لتمويل شراء الآلات وخطوط الإنتاج الجديدة"، مشيرًا إلى تحديد 7 قطاعات صناعية للاستفادة من هذه المبادرة وهي: صناعات الأدوية، والصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية، وصناعة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، والصناعات الكيماوية، وصناعة التعدين، وصناعة مواد البناء، موضحًا أنه يتم تطبيق المبادرة بسعر مخفض للفائدة بواقع 15% متناقصة بحوالي 2%، مع زيادة المكون المحلي وتعميق الصناعة في هذه القطاعات.

 

 

 

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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