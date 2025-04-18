«أمن المنافذ» يواصل مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 18 أبريل 2025 02:34 مساءً - استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، فقد أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها الآتي:

في مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص المخدرة: ضبط قضية.

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (2888) مخالفة مرورية متنوعة.

في مجال الأمن العام: ضبط عدد (49) قضية.

في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (249) حكم قضائى متنوع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجاري مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.