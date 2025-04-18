نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يحدد سعر بيع أسطوانات البوتاجاز المنزلي والتجاري شاملا خدمة التوصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر المهندس عادل النجار محافظ الجيزة قرارا بتحديد أسعار أسطوانات البوتاجاز المنزلية والتجارية للمنشآت وذلك في ضوء قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 1287 لسنة 2025 بشأن تعديل سعر بيع أسطوانات البوتاجاز المنزلية والتجارية.

ونص قرار محافظ الجيزة على تحديد سعر بيع أسطوانات غاز البوتاجاز المنزلي والتجاري لأصحاب المستودعات والمفوضين وشباب الخريجين بحيث يكون سعر الأسطوانة تسليما من أرض المستودع بالنسبة للأسطوانة المنزلية بقيمة 200 جنيه ويتم بيعها خارج المستودع لأقصى مسافة بقيمة 210 جنيهات للوحدة شاملا خدمة التوصيل

كما يتم بيع الأسطوانة التجارية تسليما من أرض المستودع بقيمة 400 جنيه للوحدة وخارج المستودع لأقصى مسافة بقيمة 420 جنيها شاملا خدمة التوصيل.

وشدد المحافظ على مدير مديرية التموين ضرورة تكثيف الحملات التموينية والتفتيشية على مستودعات الغاز للتأكد من الالتزام بالسعر المحدد لبيع الأسطوانة المنزلية والتجارية وعدم السماح بالمتاجرة بها في السوق السوداء.

كما طالب المحافظ المواطنين بالتعاون مع الجهاز التنفيذي والإبلاغ فورا عن أي مخالفات أو تجاوزات في بيع أسطوانات الغاز لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال ذلك

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