تعرف على موعد مبارة الأهلي ضد إنتر ميامي فى كأس العالم للأندية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 18 أبريل 2025 01:37 مساءً - يترقب عشاق الساحرة المستديرة المباراة الافتتاحية في بطولة كأس العالم للأندية ، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 14 يونيو – 13 يوليو المقبلين.

الأهلي ضد إنتر ميامي في كأس العالم للأندية

وأسفرت قرعة كأس العالم للأندية 2025 عن وقوع الأهلي في المجموعة الأولى، بجانب كل من إنتر ميامي الأمريكي، بالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي.

ويلعب الأهلي مع إنتر ميامي فى الثامنة مساء 14 يونيو المقبل بتوقيت الولايات المتحدة، الرابعة فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة، على ملعب "هارد روك" فى "ميامي".

كأس العالم للأندية 2025 هى النسخة الأولى من البطولة التي تقام بشكلها الجديد، وستقام البطولة في الولايات المتحدة في الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو 2025، بمشاركة 32 فريقا من الاتحادات القارية الستة.

ويخوض صاحبا المركزين الأول والثانى من كل مجموعة منافسات دور الستة عشر من البطولة، بينما سيتأهل الفائزون بعد ذلك إلى الدور ربع النهائى، ثم نصف النهائى، وصولًا إلى المباراة النهائية.

تأهل الأهلى إلى كأس العالم للأندية بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا 20\2021، علمًا أنه حقق اللقب مرة أخرى في موسم 22\2023 حيث استعاد لقبه من الوداد المغربي الذي خسر النهائي أمامه موسم 21\2022، والذي رافق الأهلي كممثل عن القارة الأفريقية باعتباره بطل إحدى النسخ الأربع الماضية.

كما توج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا مرة أخرى موسم 23\2024، مما سمح لناديى صن داونز الجنوب أفريقي، والترجي التونسي بالتأهل عبر مسار التصنيف.

من جانبه، أكد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن هناك نية لإقامة مباراة فاصلة تجمع بين ناديى لوس أنجلوس الأمريكى وكلوب أمريكا المكسيكى، لتحديد المتأهل الأخير إلى بطولة كأس العالم للأندية 2025 التى تنطلق فى الولايات المتحدة منتصف يونيو المقبل بمشاركة النادى الأهلى.

وكان "فيفا" قرر استبعاد نادى ليون المكسيكى من البطولة التى ستقام بمشاركة 32 فريقا وستمنح جوائز مالية قدرها مليار دولار، لعدم التزام النادي المكسيكي بقواعد الملكية المتعددة للأندية.

وقال جياني إنفانتينو رئيس "فيفا"، في تصريحات نشرتها وكالة "رويترز" الإخبارية: "في غضون أسبوعين سيكون لدينا القرار النهائي وسنحترمه"، مضيفا "ما نتطلع له هو أنه إذا أكدت محكمة التحكيم الرياضية قرار لجنة الاستئناف، فإن نية الفيفا إقامة مواجهة فاصلة بين لوس أنجلوس الذي خسر نهائي دوري الأبطال والفريق التالي في التصنيف أمريكا كلوب".

مجموعات كأس العالم للأندية 2025

المجموعة الأولى: بالميراس، بورتو، الأهلي، إنتر ميامي (المضيف).

المجموعة الثانية: باريس سان جيرمان، أتلتيكو مدريد، بوتافوجو، سياتل.

المجموعة الثالثة: بايرن ميونخ، بنفيكا، بوكا جونيورز، أوكلاند سيتي.

المجموعة الرابعة: فلامنجو، تشيلسي، ليون (تم استبعاده)، الترجي.

المجموعة الخامسة: ريفر بليت، إنتر ميلان، مونتيري، أوراوا ريد

المجموعة السادسة: فلومينينسي، بوروسيا دورتموند، صن داونز، أولسان هيونداي.

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي، يوفنتوس، الوداد، العين.

المجموعة الثامنة: ريال مدريد، سالزبورج، الهلال، باتشوكا.