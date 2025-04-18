نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. انطلاق مؤتمر جامعة القاهرة حول الذكاء الاصطناعي وتطوير التعليم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنظم كلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، غدًا السبت 19 أبريل، المؤتمر الدولي العاشر للكلية، والرابع للجمعية العربية للدراسات المتقدمة في المناهج العلمية، تحت عنوان: "الذكاء الاصطناعي ودوره في الاستثمار في التعليم وتحسين جودة الإنتاجية البحثية"، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، وتستمر فعالياته على مدار يومي السبت والأحد 19 و20 أبريل 2025، في قاعة المؤتمرات بالمدينة الجامعية، مع إتاحة المشاركة الإلكترونية عبر منصة Microsoft Teams.

ويأتي تنظيم المؤتمر في إطار التوجه الاستراتيجي لجامعة القاهرة لتعزيز الابتكار في منظومة التعليم، وربط مخرجاته بمتطلبات الثورة التكنولوجية، وتحقيق أقصى استفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات التعليم والتعلم والبحث العلمي، بما يواكب التغيرات المتسارعة عالميًا.

وتبدأ فعاليات اليوم الأول بجلسة افتتاحية كبرى، بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين والخبراء وأساتذة الجامعات، حيث يلقي الكلمات الافتتاحية كل من:

الأستاذة الدكتورة وفاء كفافي، أستاذ بالكلية ورئيس الجمعية العربية للدراسات المتقدمة في المناهج العلمية

الأستاذة الدكتورة إيمان أحمد محمد هريدي، عميد الكلية ورئيس المؤتمر

الأستاذة الدكتورة غادة أحمد عبد الباري، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

الأستاذ الدكتور أحمد رجب، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب

الأستاذ الدكتور محمود السعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا

الأستاذ الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة

الأستاذ الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

ويطرح المؤتمر خلال يومين سلسلة من المحاور الرئيسية التي تركز على تكامل الذكاء الاصطناعي في المنظومة التعليمية، من بينها: توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في تطوير المناهج الدراسية، وتقديم الدعم الذكي للمعلمين والباحثين، وتعزيز الإنتاجية البحثية من خلال التحليلات الذكية للبيانات التعليمية، إلى جانب مناقشة التحديات الأخلاقية والتربوية التي تفرضها استخدامات الذكاء الاصطناعي المتزايدة.

ويمثل المؤتمر منصة علمية مرموقة تسعى إلى دعم التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية على المستويات المحلية والعربية والدولية، كما يتيح فرصة فريدة للباحثين والأكاديميين من مختلف الجامعات لتبادل الخبرات واستعراض أحدث دراساتهم في هذا المجال المتطور.

وتؤكد جامعة القاهرة، من خلال هذا الحدث العلمي، حرصها المتواصل على الانخراط الفاعل في قضايا التعليم العالمية، ومواكبة التحولات التكنولوجية، وتطويعها لخدمة أهداف التنمية المستدامة، والارتقاء بجودة التعليم والبحث العلمي في مصر والمنطقة العربية.