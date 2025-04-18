«بلبن ووهمي".. غلق وتشميع 5 محال لإدارتها دون ترخيص بالإسماعيلية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 18 أبريل 2025 11:31 صباحاً - وجه اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، بتكثيف الرقابة والتفتيش على المحال التجارية ومتابعة التراخيص الخاصة بالنشاط.

وتنفيذا لتلك التوجيهات قامت الوحدات المحلية لحي أول وثان مدينة الإسماعيلية، بغلق وتشميع 5محال لبيع منتجات الألبان والوجبات السريعة والمشروبات بنطاق الحي؛ وذلك لعدم استيفاءها الشروط الخاصة واستخراج التراخيص اللازمة؛ طبقًا للقرارات التالية" رقم 187 لسنه 2025، رقم 186 لسنة 2025، والقرار رقم 126 لسنة 2025، بالقرار رقم 188 لسنه 2025"، ومن بين المحلات محل ب لبن ووهمى.

أيضا تم مخاطبة إدارة المحال للتوجه لإدارة الحي لاستكمال التراخيص اللازمة.

يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها محافظة الإسماعيلية للحد من العشوائية في مزاولة الأنشطة.

قرار اداري بغلق وهمي قرار اداري بغلق وهمي

غلق وتشميع محل بلبن