تميم خلاف يشارك في ندوة "السياسة الخارجة المصرية والمستجدات الراهنة" بجامعة الإسكندرية

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أحمد جودة - القاهرة - شارك السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في ندوة بعنوان "السياسة الخارجية المصرية والمستجدات الراهنة" والتي نظمتها جامعة الإسكندرية، أمس الخميس، برعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس الجامعة، وبحضور عدد كبير أساتذة الجامع، في لقاء مفتوح مع طلاب كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية، للمناقشة حول الأوضاع والتطورات التي تمر بها المنطقة والعالم، معهم والاستماع إلى آرائهم.

السفير تميم خلاف يشارك في ندوة جامعة الإسكندرية



أدار الندوة الدكتور أحمد وهبان، عميد كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية، ورحب بمشاركة السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، على تلبيته الدعوة، ومشاركة الطلاب في النقاش واطلاعهم على دور مصر والسياسة الخارجية التي تتبعه في الوقت الراهن.

المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية يشارك في ندوة كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية



وقال السفير تميم خلاف، إن الحوار مع الطلاب كان ممتعًا، وسعدت بالتواجد معهم، وتناقشنا حول محددات الموقف المصري من الأزمات في الإقليم، والدور الذي تلعبه من أجل إحياء السلام، وعودة الاستقرار إلى منطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع.