نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لبحث العلاقات الثنائية.. وزير الخارجية يتوجه إلى تونس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توجه الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، صباح اليوم الجمعة ١٨ إبريل، إلى تونس، في زيارة ثنائية تستهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

ومن المنتظر أن تشهد زيارة وزير الخارجية، التباحث مع كبار المسئولين التونسيين بشأن سبل دفع أوجه التعاون الثنائي، فضلًا عن تبادل الرؤى حيال التحديات الإقليمية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة. ومن المقرر أن يلتقي الوزير عبد العاطي بعدد من أعضاء الجالية المصرية في تونس.