طقس اليوم الجمعة.. استمرار ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 18 أبريل 2025 09:33 صباحاً - تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة 18 أبريل 2025، استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس حار نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، مائل للبرودة ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ويشهد اليوم، شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط رياح أحيانا على بعض المناطق.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

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