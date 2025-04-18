تعرف على خطوات استخراج تراخيص البناء إلكترونيًا

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أحمد جودة - القاهرة - خطوات استخراج تراخيص البناء إلكترونيًا.

استخراج تراخيص بناء إلكترونيًا.. مع تزايد عمليات البحث مؤخرًا حول خطوات استخراج تراخيص بناء جديدة إلكترونيًا، خاصة بعد إعلان وزارة التنمية المحلية إلغاء الاشتراطات البنائية السابقة وتفعيل تعديل المادة 26 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، بما يهدف إلى تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء على المواطنين.

وعلى هذا النحو، بدأت الوحدات المحلية تطبيق الإجراءات الجديدة التي تختصر خطوات الحصول على ترخيص البناء وتوضح عدد الأدوار المسموح بها وفقًا لعرض الشارع، مع الالتزام بقيود الارتفاع والحفاظ على الرقعة الزراعية.

خطوات استخراج تراخيص البناء إلكترونيًا

وأطلقت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية خدمة التقديم الإلكتروني لاستخراج تراخيص البناء في المدن الجديدة، عبر الموقع الرسمي لهيئة المجتمعات العمرانية، وذلك لتسهيل الإجراءات على المواطنين والمستثمرين. وتشمل الخطوات على الآتي لاستخراج تراخيص البناء إلكترونيًا:

1- الدخول على موقع هيئة المجتمعات العمرانية.

2- اختيار خدمة «تراخيص البناء».

3- تقديم طلب الترخيص ورفع المستندات المطلوبة إلكترونيًا، مثل:

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- الرسومات الهندسية.

- مستند الملكية.

4- سداد الرسوم المقررة إلكترونيًا.

5- متابعة حالة الطلب واستلام الترخيص عند اعتماده.

ما هي الإجراءات المطلوبة للحصول على الترخيص

وفق الكتاب الدوري الصادر عن وزارة التنمية المحلية، تم تقليص خطوات الترخيص من 15 إلى 8 فقط، أبرزها:

- تقديم طلب الترخيص عبر المركز التكنولوجي التابع للوحدة المحلية.

- التعاقد مع مهندس معتمد وإرفاق الرسومات الهندسية.

- دفع رسوم الرفع المساحي (يتم بمعرفة الجهة الإدارية).

- إصدار بيان صلاحية الموقع خلال 20 يومًا.

- الحصول على الترخيص خلال 26 يومًا دون وثيقة تأمين، أو 40 يومًا في حال تقديمها.

كم عدد الأدوار المسموح ببنائها وفقًا للقانون الجديد؟

بموجب التعديلات الأخيرة، يُسمح ببناء الأدوار وفقًا لعرض الشارع، كالتالي:

- في الشوارع التي عرضها 6 أمتار أو أكثر: يُسمح ببناء أرضي + 3 أدوار متكررة، بحد أقصى ارتفاع 13 مترًا.

- في الشوارع التي عرضها 8 أمتار أو أكثر: يُسمح بارتفاع يعادل ضعف عرض الشارع.

- يُسمح بالنشاط التجاري والإداري في الدورين الأرضي والأول إذا كان العقار يقع على شارع عرضه 10 أمتار فأكثر.

- يُشترط الالتزام بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية وخطوط التنظيم المعتمدة.