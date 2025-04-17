نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية يلتقي بوزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني الجزائري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة خلال زيارته إلى الجزائر اليوم الخميس، مع "سيفي غريب" وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني الجزائري.

تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والتطلع لدعم التعاون المشترك في المجالات المختلفة بما فيها قطاع الصناعة والإنتاج الصيدلاني، حيث استعرض الوزير عبد العاطي في هذا الإطار الاستراتيجية الوطنية لتوطين الصناعة، والتقدم الذي أحرزته مصر خلال السنوات الأخيرة في صناعة الدواء. كما دار نقاش أيضًا حول صناعة النسيج والصناعات التحويلية وسبل إقامة شراكات بين الشركات الخاصة والعامة المصرية والجزائرية بما يحقق المنفعة المتبادلة.

كما تناول الوزيران أهمية التحضير الجيد للجنة العليا المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين والتي تستضيفها القاهرة خلال العام الجاري، وذلك وفقًا لما تم الاتفاق عليه بين فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وفخامة الرئيس عبد المجيد تبون خلال زيارة الرئيس الجزائري لمصر في أكتوبر ٢٠٢٤.