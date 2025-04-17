نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية يلتقي بوزير الدولة الجزائري للطاقة والمناجم والطاقات المتجددة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة خلال زيارته إلى الجزائر اليوم الخميس، "محمد عرقاب" وزير الدولة الجزائري للطاقة والمناجم والطاقات المتجددة.

تناول اللقاء سبل دعم التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، حيث أشار الوزير عبد العاطي إلى استعداد الشركات المصرية لتعزيز التعاون المشترك ودعم مشروعات التنمية بالجزائر، لا سيما في قطاعات الطاقة والبناء والتشييد، نظرًا لتمتعها بخبرة واسعة في تنفيذ مشروعات التنمية والبنية الأساسية. واستعرض وزير الخارجية التجربة الناجحة للشركات المصرية العاملة في الدول المختلفة على مدار السنوات الماضية.

وأكد الوزير عبد العاطي أهمية تنفيذ رؤية السيد رئيس الجمهورية والرئيس الجزائري بتنشيط التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين الشقيقين، مشيرًا إلى استعداد الشركات المصرية للتعاون في قطاعات محددة ومنها الصناعة والطاقة والبنية التحتية والإنشاءات.

كما أكد السيد وزير الخارجية أهمية إتمام المشروعات والمبادرات الثنائية في مختلف المجالات، حيث تم استعراض الفرص الاستثمارية بين الشركات المصرية والجزائرية في العديد من القطاعات، معربًا عن التطلع لانعقاد الاجتماع الثاني لمجلس رجال الأعمال المصري-الجزائري المشترك، لدفع علاقات التعاون بين رجال الأعمال المصريين والجزائريين.

وفي نهاية اللقاء، حضر الوزير عبد العاطي ووزير الطاقة الجزائري مراسم التوقيع على مذكرة التفاهم بين شركة سونلغاز الجزائرية وشركة السويدي في مجال دعم مشروعات التنمية الكهربائية في الجزائر.