رئيس الوزراء: تجاوزنا أكثر من 90% من خفض دعم الوقود والمتبقى 10%

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 17 أبريل 2025 08:29 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إن الحكومة تجاوزت أكثر من 90% من خفض دعم الوقود، والمتبقي 10% أمامنا حتى نهاية العام، ولن يكون هناك تطبيق لأية زيادات حتى شهر أكتوبر.

وأوضح رئيس الوزراء أن الأزمات العالمية التي حدثت كان لها تداعيات كبيرة على هيئة البترول، وتحملت عبئا ماليًا ضخمًا جدا وهي هيئة اقتصادية.

وتابع رئيس الوزراء أنهم يعملون على إصلاح هيئة البترول وإعادتها إلى المسار الصحيح ، مشيرا إلى أنهم كانوا قد وصلوا في عام 2021 إلى مرحلة أن هذه الهيئة يمكنها أن تحقق مواردها الذاتية، ولم يكن هناك حتى دعم السولار ، ولكن الهيئة تحملت ضغوط كثيرة مع الأزمات العالمية التي حدثت، وهناك تكلفة الاقتراض التي تحملتها لتدبير موارد خلال الـ 4 سنوات الماضية.

وأضاف رئيس الوزراء أن ذلك مع متوسطات معادلة الأسعار، واليوم تكلفة لتر السولار ومواد البنزين مازال أقل من التكلفة.