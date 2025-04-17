نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. غلق باب التقدم لـ "جائزة اليونسكو – اليابان للتعليم من أجل التنمية المستدامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تُعلن اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة عن غلق باب التقدم لـ "جائزة اليونسكو – اليابان للتعليم من أجل التنمية المستدامة" لعام 2025، غدًا الجمعة الموافق 18 أبريل 2025.

تُمنح الجائزة، الممولة من حكومة اليابان، مرة واحدة كل عامين، وتتألف من ثلاث جوائز، تبلغ قيمة كل منها 50،000 دولار أمريكي، وتُكرّم المبادرات التعليمية التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وصرّح الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، بأن الجائزة تُجسد أهمية الاستثمار في التعليم كأداة فاعلة لتحقيق التنمية المستدامة، مشددًا على حرص الدولة المصرية على دعم المبادرات التعليمية المتميزة وتعزيز حضورها إقليميًّا ودوليًّا.

وأوضح د. أيمن فريد، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، ورئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، أن الجائزة تُمثل فرصة مهمة لإبراز التجارب التعليمية المصرية الرائدة على الساحة الدولية.

وأكدت الدكتورة هالة عبدالجواد، مساعد الأمين العام للجنة الوطنية لشؤون اليونسكو، أن الجائزة تُشجع على التعليم التحويلي الذي يعالج أبعاد التنمية المستدامة بطريقة متكاملة، ويُقدم حلولًا مبتكرة قابلة للتكرار والتوسع.

للتعرف على تفاصيل الجائزة وآلية التقديم، يُرجى زيارة الرابط التالي:

https://www.unesco.org/en/prizes/education-sustainable-development

ويُرجى إرسال نسخة كاملة من المشروع المُقدم إلى اللجنة الوطنية المصرية عبر البريد الإلكتروني:

[email protected]

[email protected]