نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ختام فعاليات التدريب البحرى المشترك المصرى الروسى " جسر الصداقة " في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إختتمت فعاليات التدريب البحرى المشترك المصرى الروسى " جسر الصداقة " والذى نفذته وحدات من القوات البحرية المصرية والروسية على مدار الأيام الماضية بالمياه الإقليمية المصرية بنطاق الأسطول الشمالى بالبحر المتوسط.

حيث إشتمل التدريب تنفيذ عدة تشكيلات بحرية مشتركة وتنفيذ رماية مدفعية بالذخيرة الحية بالإضافة إلى تنفيذ تمارين للدفاع الجوى عن التشكيلات البحرية، والتدريب على تنفيذ حق الزيارة والتفتيش وأعمال البحث والإنقاذ بالبحر، كما تم تنفيذ العديد من محاضرات الإخلاء الطبى والإسعافات الأولية ومجابهة التهديدات غير النمطية والأمن السيبرانى.

كما نفذت عناصر من القوات الخاصة البحرية المصرية والروسية عدد من الأنشطة المشتركة أظهرت مدى ما يتمتع به الجانبان من دقة وكفاءة قتالية عالية وقدرة على التعامل مع جميع المواقف التكتيكية الطارئة بنجاح.

يأتى تدريب "جسر الصداقة " إمتدادًا لسلسة التدريبات المشتركة التى تنفذها القوات المسلحة المصرية مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة لنقل وتبادل الخبرات ودعم جهود الأمن والإستقرار.