نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الاتحاد قوة".. المحامون يواصلون الامتناع عن توريد الرسوم لليوم الثالث احتجاجًا على "الخدمات المميكنة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل المحامون على مستوى الجمهورية لليوم الثالث على التوالي، الامتناع عن توريد الرسوم إلى خزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها، تنفيذًا لقرارات الجمعية العمومية ومجلس النقابة العامة، برئاسة النقيب العام عبدالحليم علام، وذلك رفضًا لما وصفوه بـ "الرسوم غير القانونية" التي فرضها رؤساء محاكم الاستئناف تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة".

وبدأت الخطوة التصعيدية يوم الثلاثاء الماضي، واستمرت حتى نهاية دوام اليوم الخميس، وسط إشراف مباشر من نقباء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية في مختلف المحافظات، وذلك في إطار التحرك الجماعي للنقابة لمواجهة القرار الذي تعتبره مخالفًا للدستور والقانون.

وكانت النقابة قد دشّنت خطواتها الاحتجاجية بتنظيم وقفات على مستوى محاكم الجمهورية، مطالبة بإلغاء القرار. وفي سياق متصل، كلّف نقيب المحامين النقابات الفرعية بإعداد مذكرات تتضمن أسماء المخالفين لقرار الامتناع عن التوريد، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية بحقهم.

وتؤكد النقابة تمسّكها بموقفها الرافض لتحميل المحامين أعباء مالية إضافية دون سند قانوني، داعية الجهات المعنية إلى احترام الدستور وتطبيق القانون.