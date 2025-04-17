رئيس الوزراء يكشف سبب اختيار يوم الجمعة لإعلان قرار تطبيق زيادة المحروقات

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 17 أبريل 2025 07:29 مساءً - علق الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، على سبب اختيار يوم الجمعة للإعلان عن قرار تطبيق زيادة المحروقات، قائلا: "يوم إجازة والناس كلها لسه فى البيوت، وأول هاجس عندي هو المواقف والسرفيس لأنه لو اتعمل فى يوم عمل عادي .. سائقى الميكروباصات هيزودوا الاجرة بدون ضوابط "، متابعا: "بتتعمل غرفة عمليات والسادة المحافظين بيضعوا التعريفة الجديدة ويتم تعميها وتطبيقها".

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الحكومة خصصت ما يتجاوز 15 مليار جنيه فى الموازنة كتعويضات لنزع الملكية للصالح العام في بعض المناطق، مضيفا أن الأوضاع أفضل بكثير من عام مضي، والأمور فى سبيلها أن تكون أفضل.

وتابع تعليقا على سعر المحروقات، أنه ليس مرتبط بسعر خام برنت فقط، ولن يتم النظر فى أي زيادات جديدة إلا فى شهر أكتوبر المقبل، موضحا أن الحكومة مستهدفة توريد أكبر كمية من القمح المحلي هذا الموسم.