مدبولي: لا أزمة في عدد الأطباء ونسعى لزيادة الخريجين وتحسين أوضاعهم

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 17 أبريل 2025 07:28 مساءً - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر لا تواجه أزمة في أعداد الأطباء، رغم سفر عدد كبير منهم للعمل بالخارج سنويًا، مشيرًا إلى أن خروج نحو 10 آلاف طبيب سنويًا لا يمثل تحديًا حقيقيًا للنظام الصحي في البلاد.

وخلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي أعقب اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، أوضح مدبولي أن كليات الطب كانت تخرّج في السابق حوالي 9 آلاف طبيب سنويًا، وهو رقم لم يعد كافيًا في ظل التطورات الأخيرة وارتفاع الطلب، لكن الدولة تعاملت مع الأمر بشكل استباقي.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك توجهًا رئاسيًا واضحًا لزيادة أعداد الأطباء، تم ترجمته من خلال التوسع في إنشاء كليات الطب بالجامعات الجديدة، مما أدى إلى رفع عدد الخريجين إلى نحو 15 ألف طبيب سنويًا حاليًا، مع خطة للوصول إلى 21 ألف طبيب خلال ثلاث سنوات، ثم 29 ألف خلال ست سنوات.

وتحدث مدبولي عن ظاهرة هجرة الأطباء، مؤكدًا أنها ليست سلبية كما يصور أحيانًا، بل على العكس، فهي تفتح أمامهم فرصًا لاكتساب الخبرات الدولية، وتسهم في دعم الاقتصاد من خلال تحويلات العاملين بالخارج.

وقال:

"لو سافر 7 أو 8 آلاف طبيب سنويًا، دا مش أمر سلبي، لأنهم بيكسبوا خبرة، وبيرجعوا يفيدوا البلد، وكمان بيكون في عائد اقتصادي واضح من ده".

وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تضع تحسين أوضاع الأطباء والمعلمين في مقدمة أولوياتها، مشيرًا إلى أن هناك جهودًا مستمرة لزيادة المرتبات ورفع مستوى المعيشة لتلك الفئات الحيوية، في إطار خطة شاملة لرفع كفاءة القطاعات الخدمية في الدولة.

واختتم مدبولي حديثه بالإشارة إلى أن البعض يبالغ في التشكيك في جودة التعليم المصري، قائلًا: "عندنا نوع من جلد الذات، لكن الواقع بيقول إن مخرجات التعليم لدينا قوية، والدليل أن أطبائنا بيحققوا نجاحات كبيرة في الخارج".