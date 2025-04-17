فوز الأرصاد بتصميم شعار مجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون الأرصاد والمناخ

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 17 أبريل 2025 07:28 مساءً - حصل مركز الإنتاج الإعلامي والتواصل الرقمي بالمركز الوطني للأرصاد على جائزة تصميم شعار مجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون الأرصاد والمناخ بعد اعتماده رسمياً من قبل الوزراء العرب خلال الاجتماع الوزاري في جامعة الدول العربية بالقاهرة.

يعكس الشعار الهوية العربية المشتركة ويعزز مكانة المجلس على الصعيدين الإقليمي والدولي، حيث جمع بين عناصر من شعار جامعة الدول العربية وشعار الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة مع التركيز بشكل خاص على الهدف الثالث عشر المتعلق بالعمل المناخي وهذا التصميم يعكس التزام المجلس بمواجهة التحديات المناخية وتعزيز الاستدامة في المنطقة

يجمع الشعار بين عناصر رمزية متعددة تمثل الظواهر الجوية مثل الأرض والعواصف الرملية والرياح والأمطار والشمس، بالإضافة إلى محطة أرصادية ترمز لأدوات القياس والرصد الجوي.

وقد تم تصميم ألوان الشعار بشكل ينسجم مع اللون المخصص للهدف الثالث عشر من أهداف التنمية المستدامة، مما يعكس التزام المجلس بتحقيق الاستدامة والتصدي للتغيرات المناخية.

يبرز هذا الإنجاز الدور الريادي للمملكة في مجال الأرصاد الجوية والمناخ ويسهم في تعزيز العمل العربي المشترك من خلال مبادرات بناءة تهدف إلى زيادة الوعي بأهمية الطقس والمناخ.

يعتبر هذا الإنجاز ضمن إطار الجهود التي تقوم بها المملكة لدعم أهداف المجلس في تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية، مما يعكس التزامها بمواجهة التحديات المناخية والبيئية.