عاجل:- مجلس الوزراء يوافق على زيادة قيمة المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة

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أحمد جودة - القاهرة - وافق مجلس الوزراء المصري على تمويل زيادة قيمة المنح الدورية المخصصة للعمالة غير المنتظمة، وذلك في خطوة تهدف إلى تحسين الدعم الاجتماعي لهذه الفئة من المواطنين.

جاء ذلك ضمن حزم الحماية الاجتماعية التي تم الموافقة عليها من قبل فخامة السيد رئيس الجمهورية، في إطار اهتمام الحكومة بتقديم الدعم والرعاية للعمالة غير المنتظمة في البلاد.

زيادة المنح الدورية

حسب القرار الجديد، سيتم زيادة المنح الدورية التي تُمنح للعمالة غير المنتظمة لتصبح بمقدار 1500 جنيه شهريًا، وذلك بمعدل ست منح سنوية.

يأتي هذا الدعم في إطار جهود الحكومة لتقديم مزيد من الدعم للأفراد المسجلين في قواعد بيانات وزارة العمل، والذين يعانون من ظروف اقتصادية صعبة، خاصة في ظل التحديات التي تمر بها البلاد.

أهمية القرار

يُعد هذا القرار جزءًا من الحزمة الأكبر للحماية الاجتماعية التي تم الإعلان عنها في المؤتمر الصحفي الذي عُقد عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي يوم 26 فبراير 2025، بحضور السيد رئيس مجلس الوزراء.

ويهدف القرار إلى تحسين مستوى معيشة العمالة غير المنتظمة، التي تشكل جزءًا كبيرًا من السوق المصري، والذين لا يحصلون على التأمينات الاجتماعية أو الرعاية الطبية الحكومية.

تقديم الدعم والرعاية للعمالة غير المنتظمة

تُعد هذه المبادرة جزءًا من التوجه الحكومي نحو تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية.

من خلال هذه الزيادة، تسعى الحكومة إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن العمالة غير المنتظمة، التي تواجه تحديات في توفير احتياجاتها الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية، مما يساهم في تحسين مستوى معيشة هذه الفئة ويساعد في الحفاظ على استقرارهم الاقتصادي.