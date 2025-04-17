نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- مجلس الوزراء يعلن عن سداد مستحقات مزارعي القطن ويؤكد استمرار دعم الفلاح المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، حيث تم مناقشة عدد من القضايا الاقتصادية والاجتماعية، أبرزها مستحقات مزارعي القطن.

سداد مستحقات مزارعي القطن

في إطار دعم الحكومة المستمر للمزارعين، تم استعراض موقف سداد مستحقات مزارعي القطن الذين قاموا بتوريد محاصيلهم.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن وزارة المالية ستسدد في الأسبوع المقبل مبلغ 3 مليارات جنيه، وهو المبلغ المتبقي من مستحقات المزارعين.

دعم الفلاح المصري وتحفيز الإنتاج

كما أكد مجلس الوزراء حرص الحكومة على دعم الفلاح المصري بشكل مستمر، مشيرًا إلى أهمية توفير المزيد من التيسيرات والمحفزات التي تساعد الفلاح على أداء دوره الحيوي في زيادة الإنتاج من المحاصيل الاستراتيجية مثل القطن، بما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي.

وتعكس هذه الخطوات التزام الحكومة بتطوير القطاع الزراعي ودعمه، بما في ذلك تحسين أوضاع المزارعين وزيادة الإنتاج الزراعي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.