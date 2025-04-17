نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجلس الوزراء يسلط الضوء على تعزيز التعاون الاقتصادي مع قطر والكويت ويؤكد على دعم الاستثمارات الأجنبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم تناول العديد من الموضوعات الهامة، بدءًا من العلاقات الخارجية لمصر وصولًا إلى القضايا الداخلية المتعلقة بتطوير المشروعات التنموية.

تهنئة الأقباط بشم النسيم وعيد القيامة

استهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بتقديم تهنئة للمواطنين الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، داعيًا الله أن يعيد هذه المناسبات على الشعب المصري بالأمن والاستقرار.

كما هنأ الشعب المصري بقدوم عيد شم النسيم الذي يحتفل به المصريون في الأيام المقبلة.

زيارة الرئيس السيسي لقطر والكويت

انتقل الاجتماع بعد ذلك إلى الحديث عن الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى كل من قطر والكويت. وأكد رئيس الوزراء أن الزيارة تمثل دعمًا قويًا لعلاقات مصر مع شقيقتيها قطر والكويت، مشيرًا إلى أنها أكدت عمق التعاون السياسي والاقتصادي بين الدول الثلاث.

وقد شملت الزيارة لقاءات رفيعة المستوى مع كل من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وأمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح. وقد أظهرت الزيارة توافقًا سياسيًا واضحًا بين مصر وكل من قطر والكويت تجاه القضايا الإقليمية والدولية.

تعزيز التعاون الاقتصادي

وأكد مجلس الوزراء أن الزيارة كانت مثمرة في مجال التعاون الاقتصادي بين مصر وكل من قطر والكويت، حيث تم التوافق على استثمار المزيد من الجهود لتعزيز التبادل التجاري والاستثماري.

كما تمت الإشارة إلى حزمة من الاستثمارات القطرية المباشرة في مختلف المجالات الاقتصادية، فضلًا عن اعتزام الكويت تنفيذ استثمارات جديدة في قطاعات حيوية مثل الطاقة، الزراعة، الصناعة، تكنولوجيا المعلومات، والصناعات الدوائية.

التعاون مع إندونيسيا

كما تم التطرق إلى زيارة الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو لمصر، حيث تم الاتفاق على ترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

وناقش الزعيمان مجالات التعاون المحتملة في التصنيع، التجارة، الاستثمار، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى أمن الغذاء والطاقة.

الجولات الميدانية في المحافظات

من ناحية أخرى، تطرق الاجتماع إلى الجولات الميدانية التي قام بها الدكتور مصطفى مدبولي في محافظات أسيوط، العلمين الجديدة، رأس غارب، والإسماعيلية.

وأوضح رئيس الوزراء أن هذه الزيارات تهدف إلى مراجعة سير العمل في المشروعات التنموية والخدمية في قطاعات الصحة، التعليم، الإسكان، المرافق، والصرف الصحي.

تعزيز الشراكات مع رجال الأعمال السعوديين

وخلال الاجتماع، تناول رئيس الوزراء أيضًا استقبال وفد من رجال الأعمال السعوديين لبحث فرص التعاون المشتركة بين البلدين.

وأكد حرص الحكومة المصرية على تعزيز الشراكات الاستثمارية مع المملكة العربية السعودية، مشددًا على استعداد الحكومة لتذليل أي عقبات تواجه الاستثمارات الأجنبية في مصر، وتوفير الدعم اللازم لها.