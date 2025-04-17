نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- مجلس الوزراء يؤكد على دعم الفلاح المصري ويسدد مستحقات مزارعي القطن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار دعم الفلاح المصري، أكد مجلس الوزراء حرص الدولة على مواصلة توفير التيسيرات والمحفزات التي تمكن الفلاح من القيام بدوره الحيوي في زيادة الإنتاج الزراعي.

وتعمل الحكومة على دعم القطاع الزراعي بشكل مستمر بهدف زيادة حجم الإنتاج من المحاصيل الاستراتيجية التي تساهم في تأمين احتياجات السوق المحلي.

تسديد مستحقات مزارعي القطن

وخلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، تم استعراض موقف سداد مستحقات مزارعي القطن.

وأكد المجلس أن وزارة المالية ستقوم بتسديد 3 مليارات جنيه خلال الأسبوع المقبل، وذلك لاستكمال سداد مستحقات مزارعي القطن الذين قاموا بتوريد محصولهم للعام الحالي.

دعم القطاع الزراعي

يسعى مجلس الوزراء إلى تحفيز الفلاحين من خلال العديد من المبادرات والمساعدات المالية التي تساهم في تطوير القطاع الزراعي في مصر. يتمثل أحد الأهداف الأساسية في ضمان حصول الفلاح على عائد عادل مقابل جهده، مما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج المحلي.