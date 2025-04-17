نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء يهنئ الأخوة المسيحيين بمناسبة احتفالهم بعيد القيامة المجيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة.

تم خلال الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات المحلية والدولية الهامة التي تسهم في تعزيز التعاون بين مصر وعدد من الدول الشقيقة.

تهنئة بعيد القيامة وشم النسيم

في مستهل الاجتماع، قدم دكتور مصطفى مدبولي خالص التهنئة إلى المواطنين المصريين المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد، وأعرب عن تهانيه بمناسبة الاحتفال بيوم شم النسيم في الأيام المقبلة. دعا مدبولي الله أن يعيد هذه المناسبات على شعب مصر بالخير والأمن والاستقرار.

تعزيز التعاون مع قطر والكويت

انتقل رئيس مجلس الوزراء للحديث عن الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولتي قطر والكويت في الأيام الماضية. حيث التقى الرئيس السيسي مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وأمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وأكد مدبولي أن الزيارة كانت مثمرة وعكست عمق العلاقات بين مصر ودولتي قطر والكويت، التي تقوم على الثقة المتبادلة والتنسيق المشترك في مختلف المجالات.

وأوضح مدبولي أن الزيارة عززت التعاون الاقتصادي بين مصر وقطر والكويت، حيث تم الاتفاق على تعزيز الاستثمارات المشتركة في مجالات الطاقة، الزراعة، الصناعة، وتكنولوجيا المعلومات. كما تم التوافق على حزمة من الاستثمارات القطرية المباشرة في مصر خلال المرحلة المقبلة.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى البيان المشترك الصادر عن زيارة قطر والذي أكد على التزام البلدين بدعم الشراكة الاقتصادية بينهما، وكذلك البيان المشترك الصادر عن زيارة الكويت، الذي أشار إلى رغبة الجانب الكويتي في تنفيذ استثمارات في الاقتصاد المصري في عدة مجالات.

تعزيز التعاون مع إندونيسيا

وفي سياق متصل، تحدث مدبولي عن الزيارة التي قام بها الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو إلى مصر، والتي أسفرت عن ترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

وشهدت الزيارة توافقًا في الرؤى بين البلدين في عدة مجالات مثل التجارة، الاستثمار، التصنيع، وأمن الغذاء والطاقة.

الجولات الميدانية لمتابعة المشروعات المحلية

أشار رئيس مجلس الوزراء إلى الجولات الميدانية التي قام بها في العديد من المحافظات مثل أسيوط، العلمين الجديدة، رأس غارب، والإسماعيلية.

وتهدف هذه الزيارات إلى متابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية في القطاعات الصحية، التعليمية، الإسكان، والمرافق، بالإضافة إلى مرافق الصرف الصحي، وذلك لضمان سير العمل وتذليل أي عقبات قد تواجه المشاريع.

تعزيز التعاون مع السعودية

كما استعرض الدكتور مصطفى مدبولي اللقاء الذي جمعه مع وفد من رجال الأعمال السعوديين في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والسعودية.

وأكد مدبولي على حرص الحكومة المصرية على تعميق الروابط الاقتصادية مع المملكة، مشيرًا إلى الفرص المتاحة في السوق المصرية، مشجعًا الشركات العربية والأجنبية على الاستثمار في مصر.

وأوضح مدبولي أن الحكومة مستعدة لتذليل أي عقبات تواجه الاستثمارات الأجنبية في مصر، داعيًا إلى استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة في المجالات المختلفة.