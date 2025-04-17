نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- مدبولي: الحكومة تواصل دعم العلاقات الاقتصادية مع قطر والكويت وتعزيز فرص الاستثمار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث ناقش عددًا من الموضوعات والملفات المهمة التي تتعلق بالشأن المحلي والدولي.

تهنئة بمناسبة الأعياد

في بداية الاجتماع، قدم رئيس مجلس الوزراء تهنئته إلى المواطنين المصريين الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، متمنيًا لهم عيدًا سعيدًا، كما هنأ الشعب المصري بمناسبة يوم شم النسيم المرتقب، داعيًا الله أن يعيد هذه المناسبات على مصر والمصريين بالخير والأمن والاستقرار.

زيارة الرئيس السيسي إلى قطر والكويت وتعزيز التعاون الثنائي

انتقل الدكتور مدبولي بعد ذلك للحديث عن الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولتي قطر والكويت في الأيام الماضية.

حيث التقى الرئيس السيسي مع كل من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وأمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وأشاد رئيس مجلس الوزراء بأهمية هذه الزيارة التي أكدت عمق العلاقات بين مصر وقطر والكويت، مشيرًا إلى أن العلاقات بين الدول الثلاث تتميز بالثقة المتبادلة والروابط الأخوية الوثيقة. كما تم التوافق خلال الزيارة على تعزيز التعاون في العديد من المجالات المهمة، بما في ذلك الاقتصاد والاستثمار.

تعزيز التعاون الاقتصادي

كما أشار رئيس الوزراء إلى أن البيانات المشتركة التي صدرت عن زيارة الرئيس السيسي إلى قطر والكويت أكدت التزام البلدين بتطوير التعاون الاقتصادي مع مصر.

وأوضح أن هناك اتفاقًا على استمرار العمل المشترك في مجالات الاستثمار، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز التنمية المستدامة في الدول الثلاث.

وأشار إلى أن قطر تعتزم استثمار مزيد من الأموال في الاقتصاد المصري في الفترة المقبلة، خاصة في مجالات الطاقة، الزراعة، الصناعة، تكنولوجيا المعلومات، والصناعات الدوائية، بينما تم التأكيد على تعزيز التبادل التجاري مع الكويت، التي تعمل أيضًا على توسيع استثماراتها في مصر.

التعاون مع إندونيسيا

وفيما يتعلق بالعلاقات الدولية، تحدث الدكتور مصطفى مدبولي عن زيارة الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو إلى مصر، التي أسفرت عن ترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

وتناولت الزيارة مجالات التصنيع، التجارة، الاستثمار، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأمن الغذاء والطاقة، مما يعكس توافقًا في الرؤى بين القيادتين حول سبل تعزيز التعاون المشترك.

الجولات الميدانية لمتابعة المشروعات المحلية

كما أشار رئيس الوزراء إلى الجولات الميدانية التي قام بها في عدة محافظات، بما في ذلك أسيوط، العلمين الجديدة، رأس غارب، والإسماعيلية.

وأكد أن هذه الزيارات تأتي في إطار متابعة مشروعات التنمية والخدمات في مختلف القطاعات مثل الصحة، التعليم، الإسكان، المرافق، والصرف الصحي، بهدف التأكد من سير العمل وتذليل أي تحديات تواجه تنفيذ المشروعات.

تعزيز التعاون مع رجال الأعمال السعوديين

وفي إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية، أشار مدبولي إلى اللقاء الذي جمعه مؤخرًا مع وفد من رجال الأعمال السعوديين البارزين، حيث تم بحث فرص التعاون المشترك في مختلف المجالات.

وأكد أن مصر حريصة على تعميق الروابط الاقتصادية مع السعودية، خصوصًا في ظل الدعم الحكومي للقطاع الخاص المحلي والدولي.

وأعرب رئيس الوزراء عن استعداد الحكومة لتذليل أي عقبات قد تواجه الاستثمارات الأجنبية في مصر، مؤكدًا التزام الحكومة بتسهيل الإجراءات وتشجيع الشركات العربية والدولية على ضخ المزيد من الاستثمارات.