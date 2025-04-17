مجلس الوزراء: الدولة حريصة على الاستمرار فى دعم الفلاح المصرى

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 17 أبريل 2025 01:37 مساءً -

أكد مجلس الوزراء حرص الدولة على الاستمرار في دعم الفلاح المصري، وإتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات التي تمكنه من القيام بدوره الحيوى، وزيادة حجم الإنتاج من مختلف المحاصيل الاستراتيجية.

وفى ذات السياق، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تم استعراض موقف سداد مستحقات مزارعى القطن، وتم التأكيد في هذا الصدد على أن وزارة المالية ستسدد خلال الأسبوع المقبل 3 مليارات جنيه، باقى قيمة مستحقات مزارعي القطن الذين قاموا بتوريد المحصول.