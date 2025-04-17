الرئيس السيسى يؤكد دعم مصر الكامل لجهود البرلمان العربى فى تحقيق أهدافه

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 17 أبريل 2025 01:37 مساءً -

استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، محمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، وذلك بحضور الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب.

‏‎وصرح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد خلال اللقاء على تقديره واعتزازه بالجهود التي يبذلها البرلمان العربي بإعتباره منصة للحوار حول سبل تعزيز مصالح الشعوب العربية، مشيداً بالعمل الدؤوب الذي يقوم به أعضاء البرلمان لتعزيز الروابط بين الدول العربية، بما يخدم أهداف منظومة العمل العربي المشترك.

وأكد الرئيس دعم مصر الكامل لجهود البرلمان العربي في تحقيق أهدافه، خاصة في ظل الظروف الإستثنائية التي يمر بها العالم العربي، والتي تستوجب تكاتف الجهود للحفاظ على مصالح الأمة العربية ومقدرات شعوبها.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن رئيس البرلمان العربي أكد على اعتزازه وتشرفه بلقاء الرئيس، مؤكداً تطلعه لتعزيز آفاق التعاون مع مصر لخدمة القضايا العربية المشتركة، كما ثمّن الدور الريادي الذي تضطلع به مصر، قيادةً وشعباً، في صون الأمن القومي العربي، لا سيما الجهود المصرية لاستئناف تنفيذ إتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وإدخال المساعدات الإنسانية بكميات كافية إلى القطاع.

وأوضح المتحدث الرسمي أن رئيس البرلمان العربي أبدى تطلعه للإستفادة من التجربة البرلمانية المصرية الرائدة، وتكثيف برامج التعاون المشتركة مع الجانب المصري، بما يسهم في الإرتقاء بأداء البرلمان العربي، لاسيما من خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة في العمل، وغيرها من الأدوات التي تعزز أداء البرلمان العربي، خاصة مع كونه إحدى الآليات العربية الأساسية للتواصل مع الشعوب وإتخاذ مواقف فعالة لصون مصالح الدول العربية.