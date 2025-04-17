”الأوقاف تطلق اختبارات الإيفاد للأئمة لعام 2025: بداية التصفيات الأولية في 4...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 17 أبريل 2025 01:36 مساءً - أعلنت وزارة الأوقاف عن انطلاق المرحلة الأولى من اختبارات مسابقة الإيفاد الدائم للأئمة لعام 2025، حيث تبدأ التصفيات الشفوية الأولية يوم الأحد الموافق 4 مايو المقبل، وذلك داخل المديريات الإقليمية المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة المستمرة لتطوير قدرات الأئمة علميًا ودعويًا، وتأهيلهم بشكل يليق بتمثيل مصر خارجيًا، خاصة في الدول التي تحتاج إلى خطاب ديني وسطي ومستقيم.

وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن كافة المديريات بدأت في الاستعداد الكامل للاختبارات، مع التأكيد على الالتزام بالضوابط المعتمدة لضمان الشفافية والنزاهة، وتهيئة بيئة مناسبة للمتسابقين تضمن العدالة وتكافؤ الفرص.

كما شددت الوزارة على ضرورة إرسال أصل استمارة الاختبار المعتمدة من المديرية إلى الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات، وذلك بالنسبة للناجحين في المرحلة الأولى ممن حصلوا على نسبة 70% فأكثر من إجمالي الدرجات، على أن يُرفق معها صورة من بطاقة الرقم القومي وبيان حالة وظيفية معتمد.

وأوضحت أن أي استمارات تصل بعد أسبوعين من تاريخ أداء الاختبار لن يتم النظر فيها، مشيرة إلى أن الالتزام بالمواعيد النهائية شرط أساسي لقبول المرشحين للمرحلة النهائية.

الوزارة نبهت أيضًا إلى ضرورة التزام المديريات بالأسماء الواردة في الكشوف الرسمية فقط، دون إضافة أي أسماء خارج القائمة، مع التأكد الكامل من استيفاء جميع الشروط المُعلنة مسبقًا، محملة المديريات المسئولية المباشرة عن أي تجاوز في هذا الإطار.

وأفادت بأن اجتياز التصفيات الأولية يعتبر خطوة تمهيدية لا غنى عنها لدخول الاختبارات النهائية التي تشمل جزأين: التحريري والشفوي، واللذان سيُعقدان لاحقًا للناجحين في هذه المرحلة.

كذلك شددت الوزارة على أن المتقدمين غير المستوفين للشروط في أي مرحلة سيتم استبعادهم فورًا دون تهاون، وذلك حفاظًا على مصداقية المسابقة ومعاييرها.

وبالنسبة للمتسابقين التابعين للديوان العام، سيتم اختبارهم في مديرية أوقاف القاهرة، بصفتها الجهة المسؤولة عن هذه المجموعة، مع اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن سير الاختبارات بدقة كاملة ومنهجية شفافة.

واختتمت وزارة الأوقاف بيانها بالتأكيد على أن هذه المسابقة تأتي ضمن استراتيجيتها لابتعاث أفضل العناصر الدعوية من الأئمة إلى مختلف الدول، باعتبارهم سفراء لرسالة الإسلام المعتدلة، وحملة لقيم التسامح والسلام والانفتاح الحضاري.