لمن تم فصلهم بسبب نسبة الغياب.. الوزارة تؤكد: يجب التوجه لأقرب مكتب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 17 أبريل 2025 01:36 مساءً - طالبت المدارس الطلاب الذين تم فصلهم بسبب تجاوز نسبة الغياب بالتوجه إلى أقرب مكتب بريد لاستكمال إجراءات إعادة قيدهم قبل شروع امتحانات شهر أبريل.

حيث أكدت المدارس على أهمية تسليم إيصال الدفع لإدارة شؤون الطلاب في المدرسة للسماح لهم بدخول الامتحانات الشهرية والامتحانات النهائية.

وأشارت على ضرورة الالتزام بالحضور اليومي، والزي الرسمي، وحضور جميع التقييمات الأسبوعية في كافة المواد، حيث يتم احتساب درجات الواجب المنزلي والسلوك والمشاركة والأداء في الصف والواجبات المنزلية في المجموع الكلي بناءً على حضور الطلاب والتزامهم.

وأشارت إلى أن الدراسة ستستمر حتى امتحانات نهاية العام في مايو ٢٠٢٥، مؤكدة على أن التقييمات التي تُجرى أسبوعياً لا تقل في أهميتها عن التقييمات الشهرية.