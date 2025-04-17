الرئيس السيسى يؤكد دعم مصر الكامل لجهود البرلمان العربى فى تحقيق أهدافه

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أحمد جودة - القاهرة - استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، السيد محمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، وذلك بحضور الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في لقاء تناول سبل تعزيز التعاون البرلماني العربي، ودعم جهود البرلمان العربي في القضايا الإقليمية الراهنة.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن السيد الرئيس أعرب خلال اللقاء عن تقديره واعتزازه بالدور الفاعل الذي يضطلع به البرلمان العربي، مشيرًا إلى أنه يُعد منصة مهمة للحوار والتشاور بين الدول العربية في ظل التحديات التي تواجه المنطقة.

دعم مصري كامل لجهود البرلمان العربي

وأكد الرئيس السيسي على دعم مصر الكامل لجهود البرلمان العربي في تحقيق أهدافه، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها الأمة العربية، والتي تتطلب تضافر الجهود وتنسيق المواقف للحفاظ على مصالح الشعوب العربية، والعمل على تحقيق تطلعاتها في التنمية والاستقرار.

كما أشاد الرئيس بالجهود الحثيثة التي يبذلها أعضاء البرلمان العربي في تعزيز الروابط والتعاون المشترك بين الدول العربية، بما يخدم منظومة العمل العربي الجماعي ويقوي بنيانها المؤسسي في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

رئيس البرلمان العربي يشيد بالدور المصري

من جانبه، أعرب السيد محمد اليماحي عن تشرفه بلقاء الرئيس السيسي، مشيرًا إلى اعتزازه الكبير بالدور المحوري الذي تقوم به مصر، قيادةً وشعبًا، في دعم قضايا الأمة العربية، وصون الأمن القومي العربي.

وأشاد اليماحي بجهود مصر المتواصلة تجاه القضية الفلسطينية، خاصة ما يتعلق بـ استئناف اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والعمل على إطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وإدخال المساعدات الإنسانية بكميات كافية إلى السكان المدنيين في القطاع، في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة.

تعزيز التعاون البرلماني وتبادل الخبرات

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن رئيس البرلمان العربي أبدى رغبته في تعزيز التعاون البرلماني مع مصر، والاستفادة من الخبرات البرلمانية المصرية الرائدة، لا سيما في مجال تحديث آليات العمل البرلماني، والاستعانة بالتقنيات الحديثة لتطوير الأداء المؤسسي للبرلمان العربي.

كما عبّر اليماحي عن تطلعه إلى تكثيف برامج التعاون المشتركة مع مجلس النواب المصري، بما يسهم في الارتقاء بالأداء البرلماني العربي، ويعزز من قدرة البرلمان العربي على تمثيل الشعوب العربية والدفاع عن مصالحها على الساحة الإقليمية والدولية.

البرلمان العربي.. صوت الشعوب ومظلة العمل المشترك

ويُعد البرلمان العربي أحد الهيئات الأساسية لجامعة الدول العربية، ويضطلع بدور هام في تمثيل الشعوب العربية، والتعبير عن قضاياها وهمومها، بالإضافة إلى العمل على تعزيز التعاون البرلماني العربي، ودعم وحدة الصف العربي، والتفاعل مع التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المنطقة.

ويأتي هذا اللقاء ليؤكد على مكانة مصر المحورية في قيادة وتنسيق جهود العمل العربي المشترك، ويعكس حرص القيادة المصرية على تفعيل دور المؤسسات العربية، وفي مقدمتها البرلمان العربي، في دعم القضايا العادلة وتعزيز الاستقرار الإقليمي.