الرئيس السيسي يستقبل رئيس البرلمان العربي ويؤكد دعم مصر الكامل لتعزيز العمل العربي المشترك

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أحمد جودة - القاهرة - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، محمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، بحضور الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في لقاء يعكس اهتمام الدولة المصرية بتوطيد أواصر التعاون العربي المشترك، وحرصها على دعم المؤسسات البرلمانية التي تمثل شعوب الأمة العربية في ظل التحديات الإقليمية الراهنة.

إشادة بدور البرلمان العربي

صرّح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي أعرب خلال اللقاء عن تقديره للبرلمان العربي باعتباره منصة فعالة للحوار العربي، مشيدًا بالجهود المستمرة التي يبذلها أعضاؤه في تعزيز العمل العربي المشترك والدفاع عن مصالح الشعوب العربية في مختلف المحافل.

وأكد الرئيس السيسي أن دعم مصر الكامل لجهود البرلمان العربي يأتي من إيمانها الراسخ بضرورة تكامل العمل العربي خلال هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها العالم العربي، مشددًا على أهمية التكاتف لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية، وصون مقدرات الدول العربية.

اليماحي يشيد بالدور المصري في المنطقة

من جانبه، أعرب رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي عن تشرفه بلقاء الرئيس السيسي، مشيرًا إلى تطلعه لتعزيز التعاون مع مصر، لا سيما في الملفات ذات الطابع العربي المشترك. وأكد أن مصر، قيادةً وشعبًا، تقوم بدور ريادي في دعم الأمن القومي العربي، مثمنًا الجهود المصرية الحثيثة:

لتحقيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة

إطلاق سراح الرهائن والمحتجزين

ضمان إدخال المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ ومنتظم للقطاع

وأشار اليماحي إلى أن البرلمان العربي يولي أهمية كبيرة للاستفادة من التجربة البرلمانية المصرية الرائدة، مؤكدًا رغبة البرلمان في توسيع مجالات التعاون المشترك وتبادل الخبرات، خصوصًا في مجالات التقنيات البرلمانية الحديثة، مما يسهم في تطوير الأداء التشريعي والرقابي للمؤسسة البرلمانية العربية.

تأكيد على أهمية التكنولوجيا والتواصل مع الشعوب

واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالإشارة إلى أن الجانبين ناقشا آفاق تطوير أداء البرلمان العربي من خلال الاعتماد على الأدوات التكنولوجية الحديثة، بما يمكنه من أداء دوره كممثل للشعوب العربية بشكل أكثر فاعلية، ويساهم في اتخاذ مواقف قوية لحماية المصالح العربية في ظل التحديات الراهنة.

وتؤكد هذه الزيارة على المكانة المركزية لمصر في العمل العربي المشترك، ودورها القيادي في دعم كافة المبادرات التي تهدف إلى الحفاظ على وحدة الصف العربي وتعزيز الاستقرار الإقليمي.