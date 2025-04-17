ضبط عاطل بالبحر الأحمر لحيازته كمية من المواد المخدرة بقصد الإتجار

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 17 أبريل 2025 12:36 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم جلب المواد المخدرة والإتجار بها، فقد تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن البحر الأحمر من ضبط (عاطل – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة أول الغردقة) لقيامه بمحاولة جلب المواد المخدرة للإتجار بها، متخذاً من مسكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته (50 كيلو جرام لمخدر الحشيش – بندقية خرطوش – عدد من الطلقات).

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة (حوالى 3,5 مليون جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.