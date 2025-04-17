البابا تواضروس يترأس صلوات يوم الجمعة العظيمة بالكاتدرائية غدًا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 17 أبريل 2025 12:36 مساءً - يترأس، غدًا، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلوات الجمعة العظيمة، من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وذلك بحضور عدد من أحبار الكنيسة وآباء الكهنة.

كانت قد أعلنت الكنيسة، عن كيفية المشاركة، لحضور صلوات الجمعة العظيمة، إذ يمكن الحصول على بطاقات الدعوة من خلال الكنيسة التابع لها المشارك، أو من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية مباشرة.

وعند الدخول، غير مسموح بدخول أي شخص لا يحمل بطاقة دعوة، سواء من الكهنة أو الشمامسة أو الشعب، كما تقتصر خدمة الشماسية على خورس الكلية الإكليريكية فقط، ولن تُقبل أية استثناءات في هذا الشأن، مع ضرورة الالتزام الكامل بتعليمات خدام الكشافة، سواء عند الدخول والخروج أو أثناء الصلوات داخل الكاتدرائية.

يذكر أنه لن يُسمح بدخول السيارات إلى داخل فناء الكاتدرائية، كما أن الأشخاص الذين يعانون من أعراض مرضية، حتى وإن كانت طفيفة، لابد من الامتناع عن الحضور حرصًا على صحة وسلامة الجميع.

علمًا بأن تفتح أبواب الكاتدرائية يوم الجمعة العظيمة في تمام الساعة السابعة صباحًا، ولن يُسمح بالدخول قبل هذا التوقيت، وسيكون الدخول من بوابة رقم 1 المطلة على شارع رمسيس.