وزير الزراعة يوجه بتنقية الحيازات وتشديد الرقابة على توزيع الأسمدة: دعم فعلي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 17 أبريل 2025 12:35 مساءً - في خطوة تهدف لضمان وصول الدعم الزراعي إلى مستحقيه الحقيقيين، أصدر الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تعليمات عاجلة لمديري مديريات الزراعة في جميع محافظات الجمهورية، بضرورة الإسراع في مراجعة وتنقية بيانات الحيازات الزراعية.

وأكد الوزير على أهمية حذف الحيازات غير الحقيقية، والمكررة، والمخالفة، خاصة تلك التي تم التعدي عليها بالبناء، مشددًا على ضرورة التحديث المستمر لسجلات الحيازة لضمان دقة البيانات، وبالتالي توجيه الدعم المتمثل في الأسمدة ومستلزمات الإنتاج الزراعي إلى الفلاحين الفعليين فقط.

كما شدد فاروق على ضرورة الانتهاء من الحصر الفعلي للمحاصيل المزروعة بكل دقة، لضمان صرف المقررات السمادية المحددة لكل محصول حسب المساحة المزروعة فعليًا، وليس وفق أوراق قديمة أو بيانات غير دقيقة.

وفي سياق متصل، وجه الوزير بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتلاعبين بمنظومة توزيع الأسمدة المدعمة، مؤكدًا على ضرورة تشديد الرقابة عليها حتى لا تصل إلى غير مستحقيها، والعمل على ضبط منظومة الدعم الزراعي بشكل عام.

وفيما يخص موسم حصاد القمح، شدد الوزير على وكلاء الوزارة بالمحافظات بمتابعة أعمال الحصاد والتوريد ميدانيًا، وتقديم كافة التسهيلات للفلاحين بالتنسيق مع الجهات المعنية، والعمل على إزالة أي معوقات قد تواجههم.

وأشار إلى ضرورة استمرار تقديم خدمات الإرشاد الزراعي والدعم الفني، وتوفير معدات الميكنة الزراعية لتقليل الجهد والفاقد أثناء عمليات الحصاد، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتقليل الهدر.

كما كلف الوزير فرق المهندسين والباحثين الزراعيين بالنزول الميداني والمتابعة اليومية للحقول، وتقديم الدعم المباشر للمزارعين، إلى جانب ربط غرف العمليات الفرعية بالمحافظات مع الغرفة المركزية بالوزارة، لمتابعة موسم الحصاد أولاً بأول، والتعامل الفوري مع أي تحديات قد تطرأ.