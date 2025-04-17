نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس السيسى يشيد بإعلان سلوفينيا اعترافها بالدولة الفلسطينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، السيدة أورشكا كلاكوتشار زوبانيشيش، رئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية سلوفينيا، وذلك بحضور الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية، والتشاور حول أبرز القضايا الإقليمية، وعلى رأسها الوضع الإنساني في قطاع غزة.

تعاون برلماني لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية

وصرّح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء شهد تأكيدًا من الرئيس السيسي على التقدم الملحوظ في العلاقات بين مصر وسلوفينيا خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى الدور الهام للمؤسسات البرلمانية في البلدين في دعم هذا الزخم، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وأشاد الرئيس بتنامي التعاون الثنائي، معربًا عن تطلع مصر إلى تعزيز أطر الشراكة مع سلوفينيا في مختلف المجالات، بما يعود بالنفع على الشعبين الصديقين.

بحث مستجدات الأوضاع في غزة والموقف الأوروبي

وأضاف المتحدث الرسمي أن المباحثات تطرقت إلى الوضع الإقليمي المتأزم في قطاع غزة، حيث استعرض الرئيس المصري الجهود التي تبذلها الدولة المصرية من أجل وقف إطلاق النار، وتبادل الرهائن والمحتجزين، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية بالقدر الكافي لتلبية احتياجات السكان المحاصرين.

وقد أعربت السيدة أورشكا زوبانيشيش عن تقدير بلادها للموقف المصري المتزن والمسؤول تجاه الأزمة، مشددة على رفض سلوفينيا لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وتأكيدها على ضرورة احترام القوانين الدولية وحماية المدنيين.

إشادة باعتراف سلوفينيا بالدولة الفلسطينية

ومن جانبه، أعرب الرئيس السيسي عن تقديره للمواقف السلوفينية الداعمة للحقوق الفلسطينية، وعلى رأسها إعلان سلوفينيا اعترافها الرسمي بالدولة الفلسطينية، مؤكدًا أن الحل العادل والدائم للقضية الفلسطينية لن يتحقق إلا بإقامة دولة مستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كضمانة أساسية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة بأكملها.

دعم سلوفيني لدور مصر الإقليمي والدولي

وفي ختام اللقاء، أشادت رئيسة الجمعية الوطنية السلوفينية بالدور المصري المحوري في تحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدة حرص بلادها على تعزيز التنسيق والتشاور مع مصر في مختلف المحافل الدولية، خاصةً في ظل تقارب الرؤى حول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.