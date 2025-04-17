نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- الرئيس السيسي يبحث مع رئيسة البرلمان السلوفيني سبل تعزيز التعاون الثنائي وتطورات الأوضاع في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الرئيس السيسي يستقبل رئيسة الجمعية الوطنية السلوفينية ويشيد بتطور العلاقات الثنائية ودعم سلوفينيا للقضية الفلسطينية

استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، السيدة أورشكا كلاكوتشار زوبانيشيش، رئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية سلوفينيا، وذلك بحضور الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في لقاء تناول سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع الإقليمية، خاصة في قطاع غزة.

الإشادة بتنامي التعاون الثنائي بين مصر وسلوفينيا

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وسلوفينيا، حيث أعرب السيد الرئيس عن تقديره للتطور الملحوظ في العلاقات الثنائية خلال الفترة الأخيرة، مشيدًا بالدور الحيوي الذي تلعبه المؤسسات البرلمانية في البلدين في دعم هذا التعاون، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة وتعزيز التواصل بين الشعبين الصديقين.

غزة محور النقاش الإقليمي في اللقاء

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تبادلًا للرؤى بشأن الأوضاع الإقليمية، حيث استعرض الرئيس السيسي الجهود المصرية المكثفة المبذولة من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، مشددًا على أهمية تبادل الرهائن والمحتجزين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بصورة عاجلة وكافية لاحتواء الكارثة الإنسانية التي يشهدها القطاع.

من جانبها، أكدت رئيسة الجمعية الوطنية السلوفينية تأييد بلادها الكامل للموقف المصري، وأعربت عن رفض سلوفينيا التام لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مشيدةً بالدور المصري الرائد في دعم الحقوق الفلسطينية.

الرئيس السيسي يشيد باعتراف سلوفينيا بالدولة الفلسطينية

وثمّن الرئيس السيسي مواقف سلوفينيا الداعمة للقضية الفلسطينية، لافتًا إلى أن إعلان سلوفينيا اعترافها بالدولة الفلسطينية يُعد موقفًا نبيلًا يُجسد الدعم الحقيقي لحقوق الشعب الفلسطيني.

وأشار الرئيس إلى أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية تمثل الضمانة الوحيدة لتحقيق السلام العادل والدائم والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

دعم سلوفيني لمكانة مصر الإقليمية والدولية

وأعربت رئيسة الجمعية الوطنية السلوفينية عن تقدير بلادها للدور المصري المحوري في ترسيخ السلام والاستقرار الإقليمي، مؤكدةً حرص سلوفينيا على تعزيز التشاور والتنسيق مع مصر على كافة المستويات، وفي مختلف المحافل الدولية، بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأوضاع في الشرق الأوسط، وملف القضية الفلسطينية.