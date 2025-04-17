نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق الاجتماع الأسبوعي للحكومة برئاسة مدبولي.. ومؤتمر صحفي لاحق لإعلان القرارات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلق منذ قليل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة عدد من الملفات الاقتصادية والتنموية والخدمية.

ومن المقرر أن يُعقد مؤتمر صحفي عقب انتهاء الاجتماع لعرض أبرز القرارات التي تمت الموافقة عليها، إلى جانب استعراض المشروعات الجارية ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة.

قرارات تنموية في اجتماع سابق.. مشروع زراعة الغابات الشجرية في المنيا

ويأتي هذا الاجتماع بعد أيام من إصدار مجلس الوزراء في اجتماعه السابق قرارًا مهمًا، تضمن الموافقة على السماح لمحافظة المنيا بالتصرف في مساحة 2500 فدان بنظام حق الانتفاع لمدة 25 عامًا، وذلك لصالح هيئة تنمية الصعيد، بهدف تنفيذ مشروع زراعة الغابات الشجرية.

وأوضح مجلس الوزراء أن المشروع سيتم تنفيذه على مساحة تقع في الظهير الصحراوي الغربي لمدينة المنيا، باستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة من محطة المعالجة الكائنة بمنطقة غرب المنيا، وفقًا لنموذج العقد الموحد الذي تم اعتماده مسبقًا.

توجيهات حكومية بالإسراع في تنفيذ البنية التحتية للمشروع

وفي إطار دفع عجلة العمل بالمشروع، وجه رئيس الوزراء الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بسرعة الانتهاء من إجراءات تسليم محطة معالجة الصرف الصحي، إلى جانب خط السيب المؤدي إلى مصرف منشية الدهب القبلية، وذلك لشركة المنيا لمياه الشرب والصرف الصحي، تمهيدًا لبدء التشغيل الفعلي لمشروع زراعة الغابات الشجرية.

وتأتي هذه الخطوة في ظل التوجه نحو إعادة استخدام الموارد المائية المعالجة بشكل مستدام، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه، وتحقيق التوازن البيئي والاقتصادي.

تنمية الصعيد في صدارة أولويات الحكومة

ويُعد مشروع زراعة الغابات الشجرية في المنيا نموذجًا عمليًا على جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة بمحافظات الصعيد، من خلال هيئة تنمية الصعيد التي تعمل بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة على تنفيذ مشروعات تنموية تسهم في رفع كفاءة استخدام الأراضي الصحراوية وتحقيق عوائد بيئية واقتصادية.

ويهدف المشروع إلى خلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة، وتحسين البيئة، وتعزيز المساحات الخضراء، بما يواكب أهداف الدولة في التصدي للتغيرات المناخية، والتوسع في الحلول البيئية الذكية.

توقعات بقرارات جديدة اليوم

ومن المتوقع أن يصدر عن الاجتماع الحكومي المنعقد اليوم عدة قرارات تتعلق بالمشروعات القومية الكبرى، خاصة في مجالات الإسكان، النقل، الزراعة، التعليم، والطاقة المتجددة، فضلًا عن مراجعة الموقف التنفيذي للمبادرات الرئاسية الجاري تنفيذها.

وسيتم الإعلان عن هذه القرارات بشكل مفصل خلال المؤتمر الصحفي المرتقب عقب انتهاء الاجتماع، والذي سيتضمن أيضًا الرد على استفسارات الصحفيين بشأن بعض القضايا الاقتصادية الراهنة.