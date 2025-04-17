نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصدر بـ "التعليم": جاهزية بطاقات أرقام جلوس الثانوية العامة.. والتسليم أول مايو بالمدارس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الانتهاء من إعداد وتجهيز بطاقات أرقام الجلوس الخاصة بطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025.

وجاء ذلك في إطار الاستعدادات المكثفة التي تبذلها الوزارة لتنظيم امتحانات نهاية العام بشكل منضبط وآمن.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة، أن الوزارة ستبدأ في توزيع البطاقات على الطلاب داخل المدارس اعتبارًا من الأسبوع الأول من شهر مايو المقبل، مشيرًا إلى أنه تم توفير نسخة إلكترونية من البطاقة يمكن للطالب الحصول عليها بسهولة من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، باستخدام كود الطالب الخاص به، مع إمكانية طباعتها بشكل مباشر.

وأشار المصدر إلى أن البطاقة تتضمن كافة البيانات المتعلقة بالطالب، من بينها الاسم ورقم الجلوس ورقم اللجنة وموقعها الجغرافي، إلى جانب جدول المواد التي سيؤدي فيها الامتحانات، فضلًا عن مجموعة من التعليمات والإرشادات التي توضح آليات وضوابط سير الامتحانات داخل اللجان.

وأكد أن الوزارة راعت في توزيع الطلاب على اللجان الامتحانية كافة الضوابط الجغرافية المحددة، بالإضافة إلى مراعاة الكثافات الطلابية داخل كل لجنة، وذلك بهدف تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وتوفير بيئة امتحانية ملائمة لجميع الطلاب في مختلف المحافظات.

ونوّه المصدر بأهمية أن يراجع الطلاب بطاقاتهم فور استلامها، للتأكد من صحة جميع البيانات المُدرجة، مؤكدًا أنه في حال وجود أي خطأ، يتوجب على الطالب التوجه مباشرة إلى الإدارة التعليمية التابع لها لطلب التعديل قبل موعد انطلاق الامتحانات.

واختتم المصدر مشيرا إلى أن امتحانات الثانوية العامة لهذا العام ستنطلق خلال شهر يونيو المقبل، مؤكدًا أن الوزارة تواصل العمل على قدم وساق لضمان تأمين اللجان وتوفير مناخ ملائم للطلاب، مع الالتزام التام بكافة الإجراءات التنظيمية والأمنية لضمان انضباط سير العملية الامتحانية.