نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس السيسي يهنئ رئيس زيمبابوي بذكرى يوم الاستقلال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعث السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، اليوم الخميس، ببرقية تهنئة إلى الرئيس إيمرسون دامبدزو منانجاجوا، رئيس جمهورية زيمبابوي، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بذكرى يوم الاستقلال، والذي يُعد من أبرز المناسبات الوطنية في الدولة الإفريقية الشقيقة.

وجاءت هذه التهنئة في إطار العلاقات الودية والتاريخية التي تجمع بين البلدين، والتزام مصر الدائم بتعزيز أواصر التعاون الثنائي مع دول القارة الإفريقية في شتى المجالات، تأكيدًا على عمق الروابط الأفريقية المشتركة.

الرئيس السيسي يُوفد ممثلًا إلى سفارة زيمبابوي بالقاهرة لتقديم التهاني

في لفتة دبلوماسية تجسد عمق العلاقات الثنائية، أوفد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، السيد محمد عاطف عبد الحميد، الأمين برئاسة الجمهورية، إلى سفارة جمهورية زيمبابوي بالقاهرة، وذلك لتقديم التهاني الرسمية باسم الدولة المصرية إلى قيادة وحكومة وشعب زيمبابوي بهذه المناسبة الوطنية الغالية.

وتُعد هذه الخطوة تأكيدًا على حرص القيادة السياسية المصرية على دعم علاقات التعاون والصداقة مع زيمبابوي، في إطار سياسة مصر الخارجية التي تضع القارة الإفريقية ضمن أولوياتها، وتسعى إلى مد جسور الشراكة والتكامل مع كافة دول القارة.

مصر وزيمبابوي.. علاقات تاريخية وتعاون مستمر

ترتبط مصر وزيمبابوي بعلاقات وثيقة تمتد عبر عقود من التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والتعليمية، كما تُعد زيمبابوي شريكًا مهمًا لمصر داخل عدد من التكتلات الإقليمية مثل الاتحاد الإفريقي ومجموعة الكوميسا.

وتسعى الدولتان إلى تعزيز التعاون في مجالات التنمية المستدامة، والزراعة، والصحة، والتعليم، ونقل الخبرات الفنية والتقنية، بما يتماشى مع خطط التنمية الوطنية لكل منهما، ويساهم في تحقيق أجندة إفريقيا 2063.

مناسبة الاستقلال في زيمبابوي

يُعد يوم الاستقلال في زيمبابوي مناسبة وطنية تُحتفل بها الدولة في 18 أبريل من كل عام، إحياءً لذكرى حصول البلاد على استقلالها من الحكم البريطاني في عام 1980، بعد نضال طويل خاضه الشعب الزيمبابوي من أجل الحرية والسيادة.

وتشهد هذه المناسبة فعاليات احتفالية متنوعة تشمل عروضًا عسكرية، وخطابات رسمية، واحتفالات شعبية، تعبيرًا عن الاعتزاز بالهوية الوطنية والإنجازات التي حققتها الدولة منذ الاستقلال.

دور مصر في دعم قضايا القارة الإفريقية

لطالما لعبت مصر دورًا محوريًا في دعم قضايا القارة الإفريقية، سواء على مستوى التحرك الدبلوماسي أو من خلال المبادرات التنموية، وتحرص القيادة السياسية المصرية على ترسيخ مكانة مصر كشريك فاعل في القارة، عبر الدعم الفني، وبرامج التدريب، والمشروعات التنموية، بالإضافة إلى التنسيق المستمر في المحافل الدولية.

ويأتي حرص الرئيس السيسي على تهنئة زعماء الدول الإفريقية في مناسباتهم الوطنية في إطار هذه الرؤية المتكاملة التي تسعى إلى تقوية العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف داخل القارة.