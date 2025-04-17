نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر " التعليم" تُنهي اختيار رؤساء اللجان والمراقبين لامتحانات الثانوية العامة والفنية لعام 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن استعداداتها المكثفة لامتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، حيث بدأت الوزارة في تنفيذ عدد من الإجراءات التنظيمية الهامة استعدادًا لبدء الامتحانات.

كما بدأت الوزارة في اختيار رؤساء لجان السير والمراقبين الأوائل والملاحظين على مستوى جميع المديريات التعليمية، مع التأكيد على أن اختيار هؤلاء الأفراد يتم وفقًا لمعايير دقيقة تضمن الكفاءة والنزاهة.

وتمت مراجعة شاملة لملفات المرشحين للتحقق من استيفائهم للشروط اللازمة، كما تم إخطار المعلمين المكلفين رسميًا.



و ستُعقد دورات تدريبية للمشاركين الجدد في أعمال المراقبة، بهدف ضمان جاهزيتهم التامة لأداء المهام الموكلة إليهم.



وعلى صعيدا أخر، انتهت الوزارة من تشكيل اللجان الفنية المسؤولة عن إعداد أسئلة الامتحانات، التي تشمل جميع المواد الدراسية الخاصة بالثانوية العامة والدبلومات الفنية.



كما تم التأكيد على أن جميع الأسئلة تُعد بسرية تامة داخل مراكز مغلقة، مع الالتزام الكامل بمواصفات المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي. تم تصميم الأسئلة لتكون في مستوى الطالب المتوسط، مع تضمين بعض الأسئلة التي تهدف إلى تمييز الطلاب المتفوقين.



كما تمت مراعاة وضوح صياغة الأسئلة والابتعاد عن الغموض أو التعقيد، إضافة إلى توزيع الدرجات بشكل عادل بين أجزاء المواد الدراسية.