نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأرصاد تحذر من طقس الخميس 17 أبريل 2025: أجواء صيفية نهارًا وشتوية ليلًا.. ودرجات الحرارة تشهد تفاوتًا كبيرًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 17 أبريل 2025، على مختلف أنحاء الجمهورية، محذرة من استمرار التباين الواضح بين درجات الحرارة العظمى والصغرى، حيث تسود أجواء مائلة للحرارة نهارًا، وباردة ليلًا، مما يستدعي الحذر في التعامل مع تقلبات الطقس، خاصة خلال الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.

طقس اليوم في مصر.. صيف بالنهار وشتاء بالليل

سادت أجواء معتدلة إلى مائلة للحرارة على معظم المناطق خلال ساعات النهار، وسط ارتفاع طفيف في درجات الحرارة مقارنة بالأيام القليلة الماضية، فيما تنخفض الحرارة بشكل ملحوظ خلال الليل لتسود أجواء مائلة للبرودة، وخاصة في المناطق المفتوحة والريفية، وهو ما وصفته الهيئة بـ "الطقس المتقلب".

تحذيرات الأرصاد: شبورة ورياح وأتربة

حذرت الهيئة من تكون الشبورة المائية خلال ساعات الصباح الأولى على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مما يؤدي إلى انخفاض في الرؤية الأفقية.

وأوصت الهيئة السائقين بتوخي الحذر أثناء القيادة، وضرورة ترك مسافات آمنة بين السيارات، وتشغيل الكشافات المناسبة، لا سيما على الطرق المؤدية من وإلى الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة.

وأشارت إلى نشاط متوقع للرياح على مناطق متفرقة، تشمل الدلتا والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء، وقد تكون مثيرة للأتربة على بعض الطرق الصحراوية، مما يوجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة خاصة لمرضى الحساسية والصدر.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط اليوم

أفادت الهيئة بأن حالة البحر المتوسط معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، مع رياح سطحية شمالية غربية.

أما البحر الأحمر فحالته معتدلة إلى مضطربة نسبيًا، وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصفإلى مترين، مما قد يؤثر على حركة الملاحة، خاصة في المناطق الجنوبية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 17 أبريل 2025

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات الجمهورية، حيث يتضح الفرق الكبير بين الدرجات العظمى والصغرى:

القاهرة الكبرى: العظمى 27 – الصغرى 16

الجيزة: 27 - 16

الإسكندرية: 23 - 15

6 أكتوبر: 28 - 15

المنصورة: 27 - 16

الزقازيق: 27 - 16

كفر الشيخ: 26 - 15

بورسعيد: 24 - 16

الإسماعيلية: 28 - 16

السويس: 27 - 16

العريش: 25 - 14

شرم الشيخ: 29 - 19

الغردقة: 28 - 19

مرسى مطروح: 22 - 14

سيوة: 27 - 14

بني سويف: 28 - 15

المنيا: 29 - 16

أسيوط: 30 - 16

سوهاج: 31 - 17

قنا: 32 - 18

الأقصر: 33 - 18

أسوان: 34 - 19

الوادي الجديد: 31 - 17

الفيوم: 28 - 15

سانت كاترين: 24 - 9

دهب: 29 - 18

مرسى علم: 28 - 19

حلايب وشلاتين: 27 - 20

الأرصاد توصي المواطنين بالاحتياط

طالبت الهيئة العامة للأرصاد المواطنين بضرورة متابعة النشرات الجوية أولًا بأول، وارتداء ملابس مناسبة تتلاءم مع تقلبات الطقس، لا سيما عند الخروج في الصباح الباكر أو عند حلول المساء، حيث تشهد درجات الحرارة انخفاضًا ملحوظًا.

كما شددت الهيئة على ضرورة الالتزام بالإرشادات المرورية، خاصة في المناطق التي تشهد شبورة مائية، وعدم استخدام المصابيح الأمامية العالية أثناء القيادة لتفادي الحوادث.