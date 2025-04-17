عمرة قبل لقاء ربه.. تفاصيل الأيام الأخيرة للاعب الزمالك سعد محمد

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 17 أبريل 2025 10:29 صباحاً - توفى صباح اليوم سعد محمد لاعب الزمالك السابق مواليد 2000 ، بعد صراع مع مرض سرطان الدم، الذى أصيب به منذ سنوات.

في 2023، أصيب سعد محمد بالمرض الخبيث مجددا، وأعلن اللاعب خضوعه لعملية زرع نخاع، ونتيجة للمرض تدهورت صحة سعد محمد، ورحل متأثرا بإصابته بهذا المرض.