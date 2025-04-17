نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- قرارات حكومية جديدة لدعم التعليم وحماية المستهلك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الخميس الموافق 17 أبريل 2025، ثلاثة قرارات جديدة صادرة عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تضمنت تخصيص قطع أراضٍ من أملاك الدولة لصالح عدد من المؤسسات الحكومية، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير البنية التحتية التعليمية وتعزيز خدمات حماية المستهلك.

تخصيص أرض لإقامة مدرسة إعدادية في الجيزة

أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 931 لسنة 2025، الذي نص على تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 375 مترًا مربعًا، لإقامة مدرسة إعدادية جديدة في محافظة الجيزة.

وجاء في نص القرار أن المواطن حسين محمد السيد عويضة تبرع بقطعة الأرض المشار إليها، والتي تقع ضمن حوض العشرات نمرة (1)، زمام قرية الحسانين، ناحية قرية الإخصاص، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة.

وتم تخصيص هذه الأرض لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لإنشاء "مدرسة الإخصاص الإعدادية"، في خطوة تستهدف التوسع في تقديم الخدمات التعليمية وتخفيف الكثافات الطلابية في المنطقة.

هذا القرار يأتي في سياق توجه الدولة نحو دعم قطاع التعليم وتوفير البيئة الملائمة لتحصيل علمي أفضل للطلاب، خاصة في المناطق الريفية والمناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة.

إنشاء مدرسة ابتدائية جديدة في بني سويف

كما أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 932 لسنة 2025، الذي يقضي بتخصيص قطعة أرض بمساحة 2450 مترًا مربعًا بمحافظة بني سويف، لصالح مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، بهدف إنشاء مدرسة ابتدائية.

وتقع الأرض المخصصة ضمن القطعة رقم (107)، المنبثقة عن القطعة رقم (3)، بحوض المنشر القبلي نمرة (33)، زمام قرية صفط راشين، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا بمحافظة بني سويف.

ويُعد هذا القرار استكمالًا للجهود الحكومية الرامية إلى تحسين البنية التحتية التعليمية على مستوى المحافظات، وتعزيز فرص الوصول إلى التعليم الأساسي لكافة المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

وتُعَد مدرسة صفط راشين الابتدائية المزمع إنشاؤها إحدى المبادرات الداعمة لمشروع تطوير التعليم الذي تتبناه الحكومة المصرية، وذلك ضمن الخطة القومية لبناء المدارس وتحديث المرافق التعليمية.

دعم خدمات حماية المستهلك في شرم الشيخ

وفي خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة وحماية حقوق المواطنين، أصدر رئيس الوزراء القرار رقم 933 لسنة 2025، والذي تضمن تخصيص قطعة أرض بمساحة 750 مترًا مربعًا بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، لصالح جهاز حماية المستهلك.

وتقع الأرض المشار إليها ضمن القطعة رقم (3) في تقسيم الخدمات خلف محكمة شرم الشيخ الجزئية، زمام مدينة شرم الشيخ، حيث سيتم إنشاء فرع إقليمي لجهاز حماية المستهلك، يختص باستقبال شكاوى المواطنين والتعامل معها، ومراقبة الأسواق في منطقة جنوب سيناء، خاصة في ظل تزايد الحركة السياحية والاقتصادية في المدينة.

ويُتوقع أن يسهم هذا الفرع الجديد في تسهيل تواصل المواطنين والمقيمين والسياح مع الجهاز، وضمان تقديم خدمات عالية الجودة تسهم في تحقيق الانضباط في الأسواق، ومنع الممارسات التجارية المخالفة، وتفعيل دور الجهات الرقابية على نحو فعال.

قرارات تدعم التنمية المستدامة وتحقق التوازن المجتمعي

تُبرز هذه القرارات الثلاثة اهتمام الحكومة بتطوير الخدمات الأساسية للمواطنين، من خلال التوسع في إنشاء المدارس وتقديم خدمات التعليم، بالتوازي مع تعزيز البنية التحتية الرقابية لحماية المستهلكين.

وتأتي هذه الخطوات ضمن خطة الدولة الشاملة لتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030، والتي تضع التعليم والحوكمة وحماية حقوق المواطنين على رأس أولوياتها، سعيًا لبناء مجتمع عصري قادر على مواجهة التحديات وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة.