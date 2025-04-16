نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقابة المحامين تعيد التعاقد مع معامل «البرج» و«المختبر» بعد انقطاع التعاون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت نقابة المحامين، برئاسة النقيب العام عبد الحليم علام، عن استئناف التعاقد مع سلسلتي معامل «البرج» و«المختبر»، على أن يُستأنف العمل بها اعتبارًا من السبت المقبل، الموافق 19 أبريل 2025.

ويأتي هذا القرار بعد فترة من التوقف في التعاون بين النقابة والمعامل، نتيجة خلافات تعاقدية تتعلق بأسعار الخدمات الطبية المقدمة للمحامين وأسرهم، وهو ما أثار استياء عدد من أعضاء الجمعية العمومية، خاصة في ظل اعتماد عدد كبير من المحامين على هذه الخدمات كجزء من الرعاية الصحية التي توفرها النقابة.

كانت النقابة قد دخلت في مفاوضات موسعة خلال الأسابيع الماضية لضمان عودة التعاون بشروط تحفظ حقوق المحامين وتحقق استفادة حقيقية لهم، وهو ما أسفر عن إعادة التعاقد بالشروط الجديدة التي لم تُعلن تفاصيلها بعد.

وتُعد معامل «البرج» و«المختبر» من أكبر مقدمي خدمات التحاليل الطبية في مصر، ويُعتمد عليهما بشكل واسع بين المحامين في مختلف المحافظات.